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Ankara Haberleri: Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı

ANKARA HABERLERİ

Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı

Hürriyet Haber
12.08.2019 - 10:05Son Güncelleme :

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eymir Gölü'nde gençlerle bir araya gelerek, bisiklet sürdü.

Hürriyet Haber

Gençlerle bayramlaşan Kasapoğlu, bisikletin günlük yaşamdaki önemine değinerek, “Kurban Bayramı demek, mutluluk, kucaklaşma demektir. Büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de arkadaşlarınızın, büyüklerinizin, tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız” dedi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 10 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı haberi güncellenecektir.

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