Gençlerle bayramlaşan Kasapoğlu, bisikletin günlük yaşamdaki önemine değinerek, “Kurban Bayramı demek, mutluluk, kucaklaşma demektir. Büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de arkadaşlarınızın, büyüklerinizin, tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 10 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı haberi güncellenecektir.