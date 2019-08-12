Bakan Kasapoğlu Eymir’de gençlerle pedalladı

Gençlerle bayramlaşan Kasapoğlu, bisikletin günlük yaşamdaki önemine değinerek, “Kurban Bayramı demek, mutluluk, kucaklaşma demektir. Büyüklerimizin ellerinden öpmek, dualarını almak demektir. Sizler de arkadaşlarınızın, büyüklerinizin, tüm sevdiklerinizin bayramını tebrik edeceksiniz. Tatilden sonra da sizlerle bir araya geleceğiz, kitap okuyacağız, spor yapacağız” dedi.