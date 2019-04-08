Bakan Gül: Nöbetçi noterlik ile ekonominin çarkları işleyecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin hafta sonu da noter işlemlerinin yapılabilmesi için talep ettiği ‘nöbetçi noter’ uygulaması geçtiğimiz hafta sonu başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla birlikte ‘nüfus cüzdanı örneği’ işlemi yaptırmak üzere Ankara 35. Noterliği’ni ziyaret etti. Vatandaşların işini kolaylaştırmayı hedef aldıklarını kaydeden Bakan Gül, nöbetçi noterlik uygulaması sayesinde hafta sonu da ticaretin, sanayinin, ekonominin çarklarının işleyeceğini aktardı. 6 Nisan’da başlayan uygulamanın ilk günü hakkında ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bilgi alan Bakan Gül şunları kaydetti:

HUKUK HAFTA SONU TATİLE ÇIKMAYACAK

“Ticaret Odası Başkanımız, otomotivci arkadaşlarımız uygulamanın ilk gününde yüzde 95 alım-satım gerçekleştiğini ifade ettiler. Noterler kapalı olduğunda arada hak kayıpları, birtakım suistimaller, hileli işlemler olabiliyor. Bunları haftanın iki günü çalışma hayatının içinden çekiyorsunuz. Sanayinin çarkını durduruyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'de ekonomik reformların, ekonominin çarkının işlemesi, hukuka olan saygının ve güvenin artması açısından da çok önemli. Yani hukuk hafta sonunda da tatile çıkmayacak.”

ÜYELERİMİZİN TALEBİ KARŞILANDI

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO heyeti olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ziyarete gittiklerinde sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya sunduklarını hatırlatarak, “Sayın Bakana sunduğumuz dosyada nöbetçi noter uygulaması talebi de vardı. Hükümetimiz reel sektörün, ticaretin ihtiyacı olan her alanda bizlere destek veriyor. Ticari hayatın kesintisiz sürmesi için üyelerimizin bir talebi daha karşılandı. Sayın Bakanımız üyelerimizin sesini duydu. Hükümetimiz reel sektörün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.