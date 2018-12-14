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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bahçeli 7’de yangın paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2018 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bahçeli 7’de yangın paniği haberi güncellenecektir.