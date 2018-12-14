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Ankara Haberleri: Bahçeli 7’de yangın paniği

ANKARA HABERLERİ

Bahçeli 7’de yangın paniği

Hürriyet Haber
14.12.2018 - 16:45Son Güncelleme :

Bahçelievler 7’nci Cadde’nin hemen başlangıcında bulunan bir fast-food restoranında, dün öğle saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Hürriyet Haber

İtfaiye ekipleri restoranın diğer cephesinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına yangının ardından restoranın üzerinde duman bulutu oluştu. Sosyal medya kullanıcıları da oluşan duman bulutunu hesaplarından fotoğraflayarak paylaştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bahçeli 7’de yangın paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2018 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bahçeli 7’de yangın paniği haberi güncellenecektir.

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