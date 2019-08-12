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Ankara Haberleri: Bağlıca bağlanıyor

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Bağlıca bağlanıyor

Hürriyet Haber
12.08.2019 - 10:11Son Güncelleme :

Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak yeni yolla ilgili beklenen açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Hürriyet Haber

“ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait ana isale hatlarına istinaden, önce koruma yapısı yapılacak. Bu çalışmanın hemen ardından, yol yapım çalışmaları başlayacak. İki-üç aya kadar yeni yol açılacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bağlıca bağlanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 10 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bağlıca bağlanıyor haberi güncellenecektir.

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