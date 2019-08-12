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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bağlıca bağlanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 10 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bağlıca bağlanıyor haberi güncellenecektir.