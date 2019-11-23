Bağırsak görüntülemesinde endoskopi kapsülleri

Gelişen tıp, her gün yeni bir teknikle karşımıza çıkıyor. Mide ve bağırsak sistemleri endoskopi yöntemiyle görüntülenmekte ve bu yöntemler hasta için oldukça zor ve ağrılı süreçlerdir. Son yıllarda hastaların kolaylığı için sedasyon yöntemiyle hastalar uyutulmaktadır.
Endoskopi kapsülleri bu zor teşhis yöntemlerine bir alternatif ve yenilik olarak artık hayatımıza girdi. Bu yeni yöntemle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Cengiz, şu bilgileri paylaştı:
SANİYEDE 2 FOTOĞRAF ÇEKER
“Kapsül endoskopi tüm ince bağırsağı ve bazı durumlarda kalın bağırsağı görüntülememizi sağlayan bir yöntemdir. Yutulan bu kapsül büyükçe bir vitamin hapı boyutlarındadır. Kapsül saniyede en az 2 fotoğraf çekerek, bunları hastanın vücuduna yapıştırılan EKG çekiminde kullanılan alıcılara benzer alıcılar vasıtasıyla bele takılan bir kemer içindeki kayıt cihazına aktarır. Kayıt süresi sonunda bu yapışkan alıcılar ve kayıt cihazı çıkarılır ve cihazdaki görüntüler özel bir bilgisayar programı yardımıyla bir film haline dönüştürülerek bilgisayar monitöründe doktor tarafından incelenir. Kapsül endoskopi hastaya rahatsızlık vermeyen ağrısız bir şekilde ince ve kalın bağırsakların kaliteli görüntülenmesini sağlar.
12 SAATLİK AÇLIK GEREKLİ
Kapsülü yutmadan bir önceki gün hasta sadece çay, kahve, tanesiz, posasız içecek ve meyve suları içmeye başlar. Görüntü kalitesini arttırmak için ishal yapıcı bir ilaçtan bir miktar içerek bağırsağın temizliğinin yapılması tercih edilir. Kapsül yutulmadan önce 12 saatlik bir açlık gereklidir.
1 BARDAK SU İLE YUTULUR
Ertesi sabah hastanede hemşireler tarafından alıcılar ve kayıt cihazları bağlandıktan sonra kapsül bir bardak su ile yutulur. Takiben hasta günlük işlerine devam edebilir. Kapsül içildikten 2 saat sonra az miktarda sıvı alınabilir, 4 saat sonra da hafif gıda alımı olabilir. Kapsül yutulduktan 8-10 saat sonra veya dışkılama ile atılarak kayıt sona erer. Alıcılar ve kayıt cihazı çıkartılarak doktor tarafından bilgisayara görüntü aktarma işlemi yapılır.
HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
-İnce bağırsak hastalığından şüphelenilen durumlarda,
-Nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi ve bağırsaklarda gizli olan gizli kanama şüphesinde,
-Kronik ishal veya malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) olan hastalarda,
-İlaçlara bağlı olan ince bağırsak zedelenmelerinde,
-Kalın bağırsak polip/kanser taraması için.
KİME UYGULANMAZ?
Bilinen veya şüpheli sindirim kanalı tıkanıklığı veya yutma problemi olan hastalara uygulanmamalıdır. Kalp pili olan hastalarda uygulanabilir ancak kalp ritmi monitörize edilmelidir.Uygulanan hastaların yüzde 1’inden azında, kapsül bağırsakta takılı kalabilir. Bu durumda endoskopik veya cerrahi yolla çıkartılması gerekebilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİNMULTIPLE SKLEROZ HASTALIĞI NEDİR?
MS yani multiple skleroz hastalığı, kısaca vücudun savunma hücrelerinin kendi savunma sistemine saldırması sonucu miyalin denen sinirlerin etrafındaki dokuyu zedelemesidir. Bu protein zarar gördüğünde, vücuda elektrik uyarılarının iletimi zorlaşıyor ve farklı belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Dünyada 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişi bu hastalığa sahip. Genellikle 20’li yaşlarda ortaya çıkan MS hastalığının teşhisi de oldukça zor. Bir dizi kontrolden geçmek gerekli ve belirtiler kişiye göre farklılık gösterir. Genel olarak yorgunluk, denge kaybı, kas spazmı, görme kaybı, konuşma bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak bu belirtiler ve şiddetleri de kişiden kişiye değişiyor.
MS hastalığının tedavisi, hem hastalığın tanısı ve takibi hem de seyrinin kişiden kişiye değişmesi sebebiyle oldukça uzun ve zorludur. Hastalar yoğun bir ilaç tedavisine maruz kalır Bu da hastanın özellikle bağışıklık sistemini etkiler ve enfeksiyonlara yol açabilir.
Bağırsak görüntülemesinde endoskopi kapsülleri
Gelişen tıp, her gün yeni bir teknikle karşımıza çıkıyor. Mide ve bağırsak sistemleri endoskopi yöntemiyle görüntülenmekte ve bu yöntemler hasta için oldukça zor ve ağrılı süreçlerdir. Son yıllarda hastaların kolaylığı için sedasyon yöntemiyle hastalar uyutulmaktadır.
Endoskopi kapsülleri bu zor teşhis yöntemlerine bir alternatif ve yenilik olarak artık hayatımıza girdi. Bu yeni yöntemle ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Cengiz, şu bilgileri paylaştı:
SANİYEDE 2 FOTOĞRAF ÇEKER
“Kapsül endoskopi tüm ince bağırsağı ve bazı durumlarda kalın bağırsağı görüntülememizi sağlayan bir yöntemdir. Yutulan bu kapsül büyükçe bir vitamin hapı boyutlarındadır. Kapsül saniyede en az 2 fotoğraf çekerek, bunları hastanın vücuduna yapıştırılan EKG çekiminde kullanılan alıcılara benzer alıcılar vasıtasıyla bele takılan bir kemer içindeki kayıt cihazına aktarır. Kayıt süresi sonunda bu yapışkan alıcılar ve kayıt cihazı çıkarılır ve cihazdaki görüntüler özel bir bilgisayar programı yardımıyla bir film haline dönüştürülerek bilgisayar monitöründe doktor tarafından incelenir. Kapsül endoskopi hastaya rahatsızlık vermeyen ağrısız bir şekilde ince ve kalın bağırsakların kaliteli görüntülenmesini sağlar.
12 SAATLİK AÇLIK GEREKLİ
Kapsülü yutmadan bir önceki gün hasta sadece çay, kahve, tanesiz, posasız içecek ve meyve suları içmeye başlar. Görüntü kalitesini arttırmak için ishal yapıcı bir ilaçtan bir miktar içerek bağırsağın temizliğinin yapılması tercih edilir. Kapsül yutulmadan önce 12 saatlik bir açlık gereklidir.
1 BARDAK SU İLE YUTULUR
Ertesi sabah hastanede hemşireler tarafından alıcılar ve kayıt cihazları bağlandıktan sonra kapsül bir bardak su ile yutulur. Takiben hasta günlük işlerine devam edebilir. Kapsül içildikten 2 saat sonra az miktarda sıvı alınabilir, 4 saat sonra da hafif gıda alımı olabilir. Kapsül yutulduktan 8-10 saat sonra veya dışkılama ile atılarak kayıt sona erer. Alıcılar ve kayıt cihazı çıkartılarak doktor tarafından bilgisayara görüntü aktarma işlemi yapılır.
HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
-İnce bağırsak hastalığından şüphelenilen durumlarda,
-Nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi ve bağırsaklarda gizli olan gizli kanama şüphesinde,
-Kronik ishal veya malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) olan hastalarda,
-İlaçlara bağlı olan ince bağırsak zedelenmelerinde,
-Kalın bağırsak polip/kanser taraması için.
KİME UYGULANMAZ?
Bilinen veya şüpheli sindirim kanalı tıkanıklığı veya yutma problemi olan hastalara uygulanmamalıdır. Kalp pili olan hastalarda uygulanabilir ancak kalp ritmi monitörize edilmelidir.Uygulanan hastaların yüzde 1’inden azında, kapsül bağırsakta takılı kalabilir. Bu durumda endoskopik veya cerrahi yolla çıkartılması gerekebilir.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİNMULTIPLE SKLEROZ HASTALIĞI NEDİR?
MS yani multiple skleroz hastalığı, kısaca vücudun savunma hücrelerinin kendi savunma sistemine saldırması sonucu miyalin denen sinirlerin etrafındaki dokuyu zedelemesidir. Bu protein zarar gördüğünde, vücuda elektrik uyarılarının iletimi zorlaşıyor ve farklı belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Dünyada 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişi bu hastalığa sahip. Genellikle 20’li yaşlarda ortaya çıkan MS hastalığının teşhisi de oldukça zor. Bir dizi kontrolden geçmek gerekli ve belirtiler kişiye göre farklılık gösterir. Genel olarak yorgunluk, denge kaybı, kas spazmı, görme kaybı, konuşma bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak bu belirtiler ve şiddetleri de kişiden kişiye değişiyor.
MS hastalığının tedavisi, hem hastalığın tanısı ve takibi hem de seyrinin kişiden kişiye değişmesi sebebiyle oldukça uzun ve zorludur. Hastalar yoğun bir ilaç tedavisine maruz kalır Bu da hastanın özellikle bağışıklık sistemini etkiler ve enfeksiyonlara yol açabilir.