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Ankara Haberleri: Bağımsızlık meşalesi yandı

ANKARA HABERLERİ

Bağımsızlık meşalesi yandı

Hürriyet Haber
11.11.2018 - 10:28Son Güncelleme :

Yenimahalle’de düzenlenen 10 Kasım resmi töreni Batıkent Meydan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

Gençlerin bağımsızlık meşalesini yakmasıyla başlayan törende, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Siren sesiyle saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık duygu dolu anlar yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün katıldığı programın sonunda katılımcılar, ‘Andımız’ı okudu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milleti için değil bütün mazlum milletlere örnek olmuş, onların ışığı, yol göstericisi olmuş 19’uncu asrın lideridir. Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen saygıyla anılsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı rehberiniz olsun” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bağımsızlık meşalesi yandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2018 tarihinde saat 10 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bağımsızlık meşalesi yandı haberi güncellenecektir.

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