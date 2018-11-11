Bağımsızlık meşalesi yandı

Gençlerin bağımsızlık meşalesini yakmasıyla başlayan törende, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Siren sesiyle saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık duygu dolu anlar yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün katıldığı programın sonunda katılımcılar, ‘Andımız’ı okudu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milleti için değil bütün mazlum milletlere örnek olmuş, onların ışığı, yol göstericisi olmuş 19’uncu asrın lideridir. Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen saygıyla anılsın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı rehberiniz olsun” dedi.