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Ankara Haberleri: Bağımlılığa karşı yazılım

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Bağımlılığa karşı yazılım

Derya YETİM-Mustafa APAYDIN/İHA
03.11.2019 - 16:41 |Son Güncelleme :

Ankara'da sosyal medya bağımlılığını yenmek için bir program geliştiren gençler, aynı ilgi alanındaki insanlarla bir araya gelip, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeniden sosyalleşiyor.

Derya YETİM-Mustafa APAYDIN/İHA

Kendi yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir yazılım geliştiren Ali Soyaslan, kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olanları aynı ilgi alanlarında oluşturulan etkinliklerde bir araya getirdi. Sosyal medyanın herkesi yalnızlaştırdığını belirten Soyaslan, şunları söyledi: “İnsanların sosyal medyada yüzlerce arkadaşı var ama 'hadi bir kampa gidelim' dediğin zaman kimseyi bulamıyorsun. Sosyal medya herkesi sosyalleştirme vaadi ile geldi ama herkesi yalnızlaştırdı, ekran başına kilitleyip gitti. Bunun yanlış olduğunu düşündüm ve buna karşı bir şey yapmak istedim. Bu yüzden bir yazılım geliştirdim. Bu yazılım ile ahlak ve yasa dışı olmamak kaydıyla sinemaya gitmek, kahve içmek, kamp yapmak, bisiklet sürmek, dans etmeyi öğrenmek, yurt dışına, şehir dışına gitmek hiç fark etmez sana eşlik edecek aynı ilgi alanındaki kişileri bulabiliyorsun.”

Bağımlılığa karşı yazılım

ÜST SINIR YOK

Yazılımın partner bulmak ya da ticari amaçlı paylaşımlar yapmak için hazırlanmadığını vurgulayan Soyaslan, sözlerine şöyle devam etti: “Sanatsal aktiviteler ve doğa ile ilgili aktiviteler çok fazla açılıyor. Dans kursları, resim kursları, tiyatro izlemek isteyenlerin aktiviteleri de çok fazla. 18 yaşın altındaki insanları uygulamamıza almıyoruz, üst sınır yok. Çoğunluk 25-30 yaş aralığında ama her yaştan insanlar mevcut. Yıllardır sosyal medya platformlarının ekran başına kilitleyerek asosyalleştirdiği insanlar Activitefriend ile ortak ilgi alanlarındaki insanlarla tanışıp tekrar sosyalleşip gerçek hayata dönebiliyorlar.” Kimyager olan ve bu organizasyonun kurucularından olan Yeliz Demir, “Kadınlar için gayet güvenilir bir ortam. Kadınların oranı erkeklere göre daha fazla. Kadınlar genelde kültürel aktiviteler açıyorlar ve bu aktivitelere ilgi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

Bağımlılığa karşı yazılım

ÖNCELERİ ENDİŞELİYDİM

Yazılımın kullanıcılarından Ezgi Özkuzucu, “Ben felsefe öğrencisiyim, kültürel aktivitelere katılıyorum. Önceleri endişeliydim ama sonrasında yeni insanlar tanıyınca bunun korkulacak bir şey olmadığını anladım. Sosyal medya bağımlılığımdan kurtulduğumu hissediyorum” dedi. Milli sporcu olan ve doğa ile ilgili aktivitelere katıldığını belirten Numan Koçak da, “Sosyal medyada fazla vakit geçiriyordum fakat bu uygulama ile sosyal medyayı kullanma oranımı azalttım” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bağımlılığa karşı yazılım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Kasım 2019 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bağımlılığa karşı yazılım haberi güncellenecektir.

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