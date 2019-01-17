Babasına can verdi

Yurt içi ve yurt dışındaki gösterilerde yıllarca sahne alan, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Antalya’ya yerleşen Devlet Opera ve Balesi’nin emektar sanatçılarından Mehmet Tuğrul Yaliz’e, geçen yıl gözündeki sararma nedeniyle gittiği hastanede siroz teşhisi konuldu. Vücudunda ödemler oluşan Yaliz’e, ‘karaciğer nakli yapılması gerektiği’ söylendi. Nakil işlemleri için Ankara’ya gelen Yaliz, Güven Hastanesi’ne başvurarak, operasyonun gerçekleşmesi için uygun donörün bulunmasını beklemeye başladı.

BİR AYDA 12 KİLO VERDİ

Kadavradan nakil için sıraya giren Yaliz’e, beklediği mutlu haber en yakınından geldi. Yaliz’in 25 yaşındaki oğlu Daren Yaliz, hiç tereddüt etmeden ‘gönüllü verici’ oldu. Ancak oğul Yaliz, 117 kilogram olduğu için nakil için kilo vermesi gerekiyordu. Babasının sağlığına kavuşması için sıkı bir diyete giren oğul, bir ayda 12 kilo vererek karaciğerindeki yağlanmadan kurtuldu ve nakil için doktorlardan onay aldı. Baba-oğul, Güven Hastanesi Karaciğer Nakli Ekibi tarafından 18 Aralık’ta ameliyata alındı. Oğul Yaliz’in karaciğerinden alınan parça, yan sedyede yatan babasına nakledildi. Oğlunun karaciğeriyle sağlığına kavuşan baba Yaliz, hastanede bir ay yattıktan sonra taburcu edildi.

İKİNCİ DOĞUMUM GİBİ

Emekli balet Mehmet Tuğrul Yaliz, şimdilerde oğluna “Ciğerim benim” diye sesleniyor. Hastanedeki tedavi sürecinde eşiyle birlikte yeni kararlar aldıklarını belirten Yaliz, şunları söyledi:

“Bu süreç ikinci doğumum gibi oldu. Artık kendimize daha çok zaman ayıracağız ve hiçbir şeyi ertelemeyeceğiz. Aklımıza geleni, o gün yapacağız. Eşimle birlikte gezeceğiz, spor yapacağız, yüzeceğiz, bisiklete bineceğiz.”

ORGAN BAĞIŞINDA BİLİNÇLENMELİYİZ

Oğul Yaliz ise, “Babam telefonda ‘Ciğer iflas etmiş’ deyince, hiç düşünmeden ‘Ben veririm’ dedim. Şu an yan yana olduğumuz için çok mutluyum. İnsanlar, kadavradan uygun nakil bekliyor ama kimse organını bağışlamıyor. Bu olay başımıza gelmeden önce biz de farkında değildik, artık önemini biliyoruz. İnsanlar bilinçlendirilmeli” diyor.

CANLIDAN NAKİL RİSKLİ

Operasyonu gerçekleştiren ekibin sorumlusu Prof. Dr. Sedat Karademir de organ bağışı konusunda şu çağrıda bulundu:

“Canlıdan nakile ihtiyaç duymayacak kadar ‘kadavradan bağış bilincine’ kavuşacağımız günlere ulaşacağımızı umut ediyoruz. Şu an seçeneğimiz olmadığı için canlıdan nakil yapıyoruz ama bunda risk var. Neticede bir ameliyat bu ve her ameliyatta hayatını kaybedebilme riski vardır. Sağlıklı insanı da riske atmış oluyoruz.”