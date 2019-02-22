Aysima Başkent’ten can bekliyor

Aysima'ya yaklaşık 6 ay önce lösemi tanısı konulduğunu, ilk aşamada tedaviden olumlu yanıt alındığını belirten AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertem, bir süre sonra hastalığın tekrar geri geldiğini anlattı. Ertem, "Şimdi hastalığı kontrol altına aldıktan sonra hematopoetik kök hücre nakli yapmak istiyoruz" dedi. Nakil için ilk tercih olan tam uyumlu kardeş seçeneğinin Aysima tek çocuk olduğu için mümkün görünmediğini anlatan Ertem, "TÜRKÖK bünyesinde birçok hastaya kök hücre bulunabiliyor. Aysima için şu anda taramalara başlanacak. Aysima, her durumda kök hücre nakli olacak. Tam uygun aile dışı bir donör bulmayı istiyoruz. Kök hücre nakli çok önemli ve hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği. En çok tercih edilen yöntem uygun kardeş vericinin bulunması. Kardeş olmadığında aile dışından uygun bir verici aranıyor. Bunun için de gönüllü verici bankaları bulunuyor. Bu çerçevede TÜRKÖK kapsamında gönüllü kemik iliği bağışçıları Kızılay'a kan verebiliyor. 50 yaşın altı ve 18 yaşın üstünde her sağlıklı kişiler bağışçı olabiliyor."

VERİCİ İÇİN SAKINCASI YOK

Bağışta bulunan kişinin kolundan bir miktar kan alındığını ve doku tiplemesinin yapıldığını anlatan Ertem, "Bunlar bankaya konuluyor. Bir kişiye gereksinim olduğunda bankadan doku tipleri taranıyor. Bağışçılardan biri ile uyumlu çıktığında, bağışçı ile iletişime geçiliyor ve kemik iliği vermesi isteniyor. Kök hücreler ya hiç ağrı hissetmeden kemik iliğinden ya da damardan toplanıyor. İşlem yaklaşık 3 saat sürüyor. Her iki yöntemde de donör için hiç bir sakınca bulunmuyor. Kimi zaman bağışçılar kemik iliği vermekten vazgeçebiliyor. Bu durumda hasta, yakınları ve hekim hayal kırıklığına uğruyor. Bağışçıların olayın ciddiyetini anlayarak kabul etmelerini istiyoruz. Çünkü, aranıyor, bulunuyor, 'gözünüz aydın' diyoruz ama sonra donör vazgeçebiliyor. Bu büyük bir hayal kırıklığıdır" diye konuştu.

CANIMIZA CAN KATIN

Kızının iyileşip, birçok yaşıtı gibi sağlığına kavuşacağını günü beklediklerini anlatan Aysima’nın babası Ahmet Emin Cankıymaz, "İnşallah, kızıma uygun bir donör bulunur. Sadece benim çocuğum için değil, tüm bekleyenler için fayda sağlayacağı için herkese 'canımıza can katın ve bağışçı olun' diyoruz" çağrısında bulundu. Kızının en büyük isteğinin arkadaşlarıyla istediği kadar oyun oynayabilmek olduğunu aktaran Cankıymaz, hastane odasında kızı için oyun alanı oluşturmaya çalıştıklarını anlattı. Cankıymaz, "Ama o dışarı çıkmak, parka gidebilmek istiyor. Ben de bir baba olarak onu bu şekilde görebilmeyi arzu ediyorum" diye konuştu. Aysima ise hastanede bol bol çizgi film izlediğini söyledi. İleride doktor olmayı ve hastaları iyileştirmeyi hayal ettiğini anlatan Aysima, iyileştikten sonra hayvanat bahçesine gitmek istediğini belirtti.