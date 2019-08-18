Deniz, kum, güneş gündüzden geceye

Zamansızlığın sınırlarını zorlayan Mybestfriends, bu yaz stil sahibi kadınların gardırobuna mini mayo koleksiyonuyla güç katıyor.
Şıklığınızı tamamlayacak yol arkadaşınız Mybestfriends mayo tasarımlarıyla zamanı ortadan kaldırıyor. Başarılı tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal ile atölyesinde bir araya geldik. Tasarımlarının arasında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni mayo koleksiyonu hakkında da konuştuk tabii...
“Yaz koleksiyonumuzdaki renklerle ve tasarımlarla uyum sağlayarak hazırladığımız mini mayo koleksiyonumuzla zahmetsiz şıklığı sunuyoruz. Zaman ve mekânı sınırlamadığımız mayoları, gündüzden geceye devam eden parçalar olacak şekilde hazırlamaya özen gösterdik. Gelen ilgi ve taleplerden dolayı çok mutluyuz” diyen Köksal, sorularımızı cevapladı:
AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Mybestfriends’in ilk mayo koleksiyonu. İlham kaynağınız ne oldu? İlgi nasıl?
Tüm koleksiyonlarımızda gündüzden geceye taşınabilir ürünler tasarlıyoruz.
Bu koleksiyonda da plaj şıklığını günlük hayata taşımayı hedefledik. Aslında ilham kaynağımız tam da bu kadındı. Koleksiyonumuz büyük ilgi gördü. Yoğun ilgi nedeniyle ikinci bir üretim daha yapıldı. Emeğimizin karşılığını bu şekilde almak gerçekten bizi çok motive ediyor.
2-Mybestfriends stilini yorumlar mısınız? Farkı nedir?
Mybestfriends stili, trendleri zamansız parçalarla birleştiren, gündüzden geceye rahatça devam edebilen bir tavır sergiliyor. Abartıya kaçıp detaylara boğmadan, sadelikle fark yaratan bir stilimiz var. En büyük farkımız bulundukları her ortamda tasarımlarımızla fark yaratan Mybestfriends kadınları! Bu farkı yaratan ise güçlü kalıplarımızı kusursuz işçilik ve yüksek kalite kumaşlarla birleştirerek sunmak.
3-Markayı ilerleyen yıllarda nerede hayal ediyorsunuz?
En büyük hayalim ve hedefim Mybestfriends’in dünyanın her noktasından ulaşılabilir olması. Mutlaka yurt dışında mağaza açmak istiyorum.
4-Mottonuz?
“Fark yaratmak istiyorsanız, Farklı davranmalısınız.”
5-2019-2020 sonbahar-kış da Mybestfriends kadınlarını ne bekliyor? Bir kaç ipucu alabilir miyiz?
Bu kış Mybestfriends kadınları her zaman olduğu gibi yine bulundukları ortamların odak noktası. Yeni koleksiyonda, şık maskülen kesimler feminen detaylarla yükselirken, feminen parçalar ise maskülen dokunuşlarla sadeleşiyor. Mybestfriends kadını daima yenilikleri keşfetmeye devam ediyor, ve sezonu sürpriz kesimler ile karşılıyor.
Deniz, kum, güneş gündüzden geceye
Zamansızlığın sınırlarını zorlayan Mybestfriends, bu yaz stil sahibi kadınların gardırobuna mini mayo koleksiyonuyla güç katıyor.
Şıklığınızı tamamlayacak yol arkadaşınız Mybestfriends mayo tasarımlarıyla zamanı ortadan kaldırıyor. Başarılı tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal ile atölyesinde bir araya geldik. Tasarımlarının arasında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni mayo koleksiyonu hakkında da konuştuk tabii...
“Yaz koleksiyonumuzdaki renklerle ve tasarımlarla uyum sağlayarak hazırladığımız mini mayo koleksiyonumuzla zahmetsiz şıklığı sunuyoruz. Zaman ve mekânı sınırlamadığımız mayoları, gündüzden geceye devam eden parçalar olacak şekilde hazırlamaya özen gösterdik. Gelen ilgi ve taleplerden dolayı çok mutluyuz” diyen Köksal, sorularımızı cevapladı:
AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL İLE 5 SORU 5 CEVAP
1-Mybestfriends’in ilk mayo koleksiyonu. İlham kaynağınız ne oldu? İlgi nasıl?
Tüm koleksiyonlarımızda gündüzden geceye taşınabilir ürünler tasarlıyoruz.
Bu koleksiyonda da plaj şıklığını günlük hayata taşımayı hedefledik. Aslında ilham kaynağımız tam da bu kadındı. Koleksiyonumuz büyük ilgi gördü. Yoğun ilgi nedeniyle ikinci bir üretim daha yapıldı. Emeğimizin karşılığını bu şekilde almak gerçekten bizi çok motive ediyor.
2-Mybestfriends stilini yorumlar mısınız? Farkı nedir?
Mybestfriends stili, trendleri zamansız parçalarla birleştiren, gündüzden geceye rahatça devam edebilen bir tavır sergiliyor. Abartıya kaçıp detaylara boğmadan, sadelikle fark yaratan bir stilimiz var. En büyük farkımız bulundukları her ortamda tasarımlarımızla fark yaratan Mybestfriends kadınları! Bu farkı yaratan ise güçlü kalıplarımızı kusursuz işçilik ve yüksek kalite kumaşlarla birleştirerek sunmak.
3-Markayı ilerleyen yıllarda nerede hayal ediyorsunuz?
En büyük hayalim ve hedefim Mybestfriends’in dünyanın her noktasından ulaşılabilir olması. Mutlaka yurt dışında mağaza açmak istiyorum.
4-Mottonuz?
“Fark yaratmak istiyorsanız, Farklı davranmalısınız.”
5-2019-2020 sonbahar-kış da Mybestfriends kadınlarını ne bekliyor? Bir kaç ipucu alabilir miyiz?
Bu kış Mybestfriends kadınları her zaman olduğu gibi yine bulundukları ortamların odak noktası. Yeni koleksiyonda, şık maskülen kesimler feminen detaylarla yükselirken, feminen parçalar ise maskülen dokunuşlarla sadeleşiyor. Mybestfriends kadını daima yenilikleri keşfetmeye devam ediyor, ve sezonu sürpriz kesimler ile karşılıyor.