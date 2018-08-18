Aynı binada bir günde iki yangın

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk yangın, 4’üncü katta çıktı. Kısa sürede içerideki eşyalara sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bir süre sonra aynı binanın 2’nci katından da yangın ihbarı geldi. Elektrik kontağından başlayan yangında, çıkan dumanlar sebebiyle merdivenden inemeyen ve üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Her iki yangında da, dairelerde hasar oluştu.
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