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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aynı binada bir günde iki yangın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aynı binada bir günde iki yangın haberi güncellenecektir.