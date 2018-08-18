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Ankara Haberleri: Aynı binada bir günde iki yangın

ANKARA HABERLERİ

Aynı binada bir günde iki yangın

AA
18.08.2018 - 13:54Son Güncelleme :

Beypazarı Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Caddesi’ndeki bir apartmanda, aynı gün içinde iki ayrı dairelerde yangın çıktı.

AA

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk yangın, 4’üncü katta çıktı. Kısa sürede içerideki eşyalara sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bir süre sonra aynı binanın 2’nci katından da yangın ihbarı geldi. Elektrik kontağından başlayan yangında, çıkan dumanlar sebebiyle merdivenden inemeyen ve üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Her iki yangında da, dairelerde hasar oluştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aynı binada bir günde iki yangın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aynı binada bir günde iki yangın haberi güncellenecektir.

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