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Ankara Haberleri: Aynı azimle devam edeceğiz

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Aynı azimle devam edeceğiz

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 15:36Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası ilk iş gününde çalışanları ile bayramlaştı.

Hürriyet Haber

4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan Yaşar’a CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Başkan Yaşar, şunları söyledi: “Sizlerle 10 senedir birlikte çalışıyoruz, birlikte başarılı işlere imza attık. Bu başarımızın devam edeceğinden hiç şüphem yok. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Devletten gelen paylarımız azaldı. Buna rağmen çalışanlarımıza maaşını bir gün geciktirmeden ödedik. Yenimahalle Belediyesi olarak çok sıkı bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Sizden tek isteğim daha çok çalışmanız. Belediyemize öfkeyle giren vatandaşımızı güler yüzle çıkarabiliyorsak o zaman başarılıyız demektir. Halkla bütünleşmeyen belediyelerin başarılı olma şansı yoktur.”

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