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Ankara Haberleri: Aylık abonman uygulaması yarın başlıyor

ANKARA HABERLERİ

Aylık abonman uygulaması yarın başlıyor

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 10:32 |Son Güncelleme :

Kent içi ulaşımda, yarından itibaren 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı kullanılmaya başlanacak. Ankara’da ilk kez kullanılacak “Aylık Abonman İndirimli Kart” uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu sistemine kayıtlı olan 27 yaş ve altı öğrenciler yararlanabilecek.

Hürriyet Haber

Aylık Abonman Ankarakart’a bakiye yüklemede olduğu gibi aynı anda aylık 60 TL karşılığında 200 binişlik (biniş birim adedi 0,30 kuruş) abonman kontör hakkı yüklenecek. Mevcut İndirimli Öğrenci Ankarakart’ı olanlar bu kartı aynı zamanda aylık abonman öğrenci kartı olarak da kullanılabilecek. Sistem, önceliği 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartına verecek. 200 binişlik kullanım hakkının bitmesi halinde mevcut indirimli öğrenci Ankarakart ya da aylık abonman Ankarakart devreye girecek.

250 BİN ÖĞRENCİYE UYGULANACAK

Yaklaşık 250 bin öğrencinin kartına uygulanacak Aylık Abonman uygulamasına 20 Ekim’de Kart İşlem Merkezleri ile kent genelinde bulunan 197 kiosk cihazında, 1 Kasım’da 436 adet bayi ve 30 Ankarakart gişesinde, 15 Kasım tarihi itibarıyla ise online başvurularda geçilecek. Aylık Abonman İndirimli Kart, Özel Halk Otobüsleri hariç sadece EGO otobüslerinde, metro, ANKARAY ve teleferikte geçerli olacak. Abonman öğrenci kartında aynı araç ve istasyonda birinci ve ikinci biniş arasında 30 dakika süre tanınacak. 30 dakika içinde ikinci biniş yapılırsa abonman uygulaması kullanılamayacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aylık abonman uygulaması yarın başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ekim 2019 tarihinde saat 10 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aylık abonman uygulaması yarın başlıyor haberi güncellenecektir.

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