Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol ve üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Çiftçi kadınların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir olarak kadın üreticilere öncelikli destek olacaklarını söyledi. EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin Ayaş domatesinden ürettiği salçaya talip olduklarını belirten Başkan Yavaş, şalgam da alacaklarını belirtti. Yavaş, “Bundan sonra sözleşmeli üreticilik konusunda anlaşma yapacağız. Bizler teşvik edelim ki sizi gören başkaları da aynı işi yapsınlar” dedi.







DESTEĞE İHTİYACIMIZ VARDI



Kooperatif Başkanı Zehra Varol, “Biz 2007 yılında kooperatifimizi 11 kadın üreticiyle birlikte kurduk. Önce salça tesisimizi yaptık, 2018’de de ilk deneme üretimimizi gerçekleştirdik. 1.5 ton salçamız var hatta 500 litre kadar da şalgam ürettik, onu da Büyükşehir Belediyemiz satın alacak. Biraz desteğe ihtiyacımız vardı kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek adına. Bizi çok mutlu etti Mansur başkanımız.”