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Ankara Haberleri: Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

ANKARA HABERLERİ

Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

Hürriyet Haber
19.06.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Ayaşlı kadınların üreteceği salçalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak. Salçalar, EGO mutfağında pişirilecek yemeklerde kullanılacak.

Hürriyet Haber

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol ve üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Çiftçi kadınların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir olarak kadın üreticilere öncelikli destek olacaklarını söyledi. EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin Ayaş domatesinden ürettiği salçaya talip olduklarını belirten Başkan Yavaş, şalgam da alacaklarını belirtti. Yavaş, “Bundan sonra sözleşmeli üreticilik konusunda anlaşma yapacağız. Bizler teşvik edelim ki sizi gören başkaları da aynı işi yapsınlar” dedi.

Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VARDI

Kooperatif Başkanı Zehra Varol, “Biz 2007 yılında kooperatifimizi 11 kadın üreticiyle birlikte kurduk. Önce salça tesisimizi yaptık, 2018’de de ilk deneme üretimimizi gerçekleştirdik. 1.5 ton salçamız var hatta 500 litre kadar da şalgam ürettik, onu da Büyükşehir Belediyemiz satın alacak. Biraz desteğe ihtiyacımız vardı kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek adına. Bizi çok mutlu etti Mansur başkanımız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak haberi güncellenecektir.

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