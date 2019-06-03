Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, nesli tükenmekte olan Türk kayagülü, mor kısgıl, Anadolu kitresi, Ayaş gümüşü, Ayaş can çiçeği, yörük taşçantası ve hanımçayı bitkilerini inceledi.



HİÇBİRİNİN NESLİ TÜKENMEYECEK



Bitkiler için Gen Bahçesi kurmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, “Ayaş’ta sayıları 7’yi bulan eşsiz güzellikteki endemik bitkileri Gen Bahçesi Projesi kapsamında koruma altına almayı düşünüyoruz. Bundan sonra Ayaş’a ait hiçbir bitkinin nesli tükenmeyecek. Yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak yakışır” dedi.







GELECEK NESİLLERİMİZE AKTARACAĞIZ



Aysantıbeli’nde uygulamalı çalışmalar yapacaklarını belirten Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir de “Ayaş‘ta özel endemik bitkilerimize de yok olmadan sahip çıkacağız. Bu projeye Ayaş halkını ve öğrencilerimizde dâhil ederek bölgeye geziler düzenleyeceğiz. Gen Bahçesi projesi kapsamında Endemik bitkileri koruyarak ve çoğaltarak gelecek nesillerimize aktaracağız” diye konuştu.