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Ankara Haberleri: Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak

ANKARA HABERLERİ

Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak

Murat YILMAZ
03.06.2019 - 14:07Son Güncelleme :

Dünyada sadece Ayaş Aysantıbeli’nde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan 7 endemik bitkinin korunması için Ayaş Kaymakamlığı, Ayaş Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle çalışma başlatıldı.

Murat YILMAZ

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, nesli tükenmekte olan Türk kayagülü, mor kısgıl, Anadolu kitresi, Ayaş gümüşü, Ayaş can çiçeği, yörük taşçantası ve hanımçayı bitkilerini inceledi.

HİÇBİRİNİN NESLİ TÜKENMEYECEK

Bitkiler için Gen Bahçesi kurmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, “Ayaş’ta sayıları 7’yi bulan eşsiz güzellikteki endemik bitkileri Gen Bahçesi Projesi kapsamında koruma altına almayı düşünüyoruz. Bundan sonra Ayaş’a ait hiçbir bitkinin nesli tükenmeyecek. Yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak yakışır” dedi.

Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak


GELECEK NESİLLERİMİZE AKTARACAĞIZ

Aysantıbeli’nde uygulamalı çalışmalar yapacaklarını belirten Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir de “Ayaş‘ta özel endemik bitkilerimize de yok olmadan sahip çıkacağız. Bu projeye Ayaş halkını ve öğrencilerimizde dâhil ederek bölgeye geziler düzenleyeceğiz. Gen Bahçesi projesi kapsamında Endemik bitkileri koruyarak ve çoğaltarak gelecek nesillerimize aktaracağız” diye konuştu.

Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 14 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ayaş’ın endemik bitkileri ‘gen bahçesi’yle korunacak haberi güncellenecektir.

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