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Ankara Haberleri: Ayaş yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı…

ANKARA HABERLERİ

Ayaş yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı…

Hürriyet Haber
29.07.2019 - 12:00Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hürriyet Haber

Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarını tamamladı.

KESİNTİSİZ ULAŞIMA BİR YENİSİ EKLENDİ

Yapımına Şubat ayında başlanan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalışarak tamamladığı Törekent-Sincan OSB ile Ankara-Ayaş güzergahında yer alan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” trafiğe açıldı. Sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlayacakları, trafik yoğunluğunu azaltacak olan 562 metre uzunluğundaki alt geçit ve kavşağı hizmete girdi. Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin gerçekleştirildiği alt geçit, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ayaş yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı… hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 12 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ayaş yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı… haberi güncellenecektir.

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