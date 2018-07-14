Ayakkabının sultanları

Altındağ Belediyesi Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ndeki ayakkabı tasarım atölyesi, geleceğin kadın ayakkabı tasarımcılarını yetiştiriyor. Dikkat çeken tasarımlara imza atan kadınlar, “Neden Ankara’dan dünyaca ünlü bir tasarımcı çıkıp kendi ayakkabımızı tasarlamasın” diyor.

Kendi hayallerindeki ayakkabı ve çantaları tasarlayarak kendilerini geliştiren kursiyerler, “Bizim giyeceğimiz ayakkabıyı İspanya’dan gelen tasarımcılar tasarlıyor, neden Ankara’dan dünyaca ünlü bir tasarımcı çıkıp kendi ayakkabımızı tasarlamasın” diyor. Kurs sayesinde meslek edinip gelir sağlama imkanı bulan kursiyerler atölyelerinin kapısını Hürriyet Ankara’ya açtı. Sektörde modelcilere ve tasarımcılara büyük ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken kurs eğitmeni Ayşe Diken kursu, “Hobi kursu değil meslek edindirme kursu” şeklinde tanımladı. Bu alana ilgi duyan kadınlara kursa katılmaları çağrısı yapan Diken şunları söyledi:

MODELCİ BÜYÜK İHTİYAÇ VAR

“İlk 15 kişiyle başladık sonra biraz düştü. Bütün kursiyerlerimize baştan, ‘Zaman ayırabilecekseniz gelin’ diyorum. Ayakkabı tasarımcılığında temel eğitim alındıktan sonra branşlaşılabiliyor. Bir terzi bir elbiseyi diker gönderir ama ayakkabı öyle değil. Ayakkabı için modelci, sayacı, regolacı, kesimci ve finisajcı olmak üzere minimum beş kişilik ekip lazım. İsteyen bu alanlarda uzmanlaşabilir. Piyasada modelci çok az sektörün korkunç bir şekilde elemana ihtiyacı var. Uzmanlaşmak isteyenin iki yıl düzenli bir şekilde eğitim alması gerekiyor.

KADIN AYAKKABISINI BİR KADIN YAPMALI

Bütün kadınlar gelsin kurslara katılsınlar, ben bütün kadınların bu işi başarabileceğine inanıyorum. Bunu küçümsemek için söylemiyorum ama erkeklerin estetik mantığı kadınlar kadar geniş değil. Bana göre bir kadın ayakkabısını, kadın yapmalı. Ünlü bir ayakkabı firmasında tasarımcıyken İspanya’dan tasarımcılar geldi. Bu bana çok dokundu. Bizim giyeceğimizi ayakkabıyı İspanya’dan gelen tasarımcılar tasarlıyor, neden Ankara’dan dünyaca ünlü bir tasarımcı çıkıp kendi ayakkabımızı tasarlamasın. Bu kursta ayakkabılarını tasarlayan kadınlar prototip tasarım olarak bunları çıkarabilirler. İleri de imkan olursa seri üretime de gönderilebilir.”

ERKEK AYAKKABISINA GÖRE DAHA ZOR

Merkezdeki diğer kursların yanı sıra ayakkabı tasarım eğitimi de alan kursiyerler kurslar için Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür ediyor. Kursiyer kadınlar çalışmalarını şöyle anlatıyor:

Zeliha Pekdoğan: Ayakkabı tasarımını öğrendik, istediğimiz modelleri çizebiliyoruz. İleride kazanç noktasında meslek haline getirmeyi düşünüyorum. Eşime ayakkabı sözü verdim ama zamanımız kısa olduğu için yetiştiremedim. İnşallah yapmayı düşünüyorum.

Ayşegül Yaylak: Kendim evde ufak çanta tasarlayıp kumaşlarla yapıyordum. Burada da geliştirdim. Bunu kazanca da çevirdim diyebilirim. Belediyemizin el sanatları pazarında tasarladığım çantaları satıyorum. Kadınlar meslek haline getirerek bütçelerine katkıda bulunabilir.

Cansu Kıymet Sak: Daha önce başka kurslara katıldım ama çanta ve ayakkabı için kurs açıldığında başladım. Kadın ayakkabısı erkek ayakkabısına göre daha zor. Kadın olarak hevesli olduğumuzdan zor gelmiyor. Erkek ayakkabısı kolay çünkü erkek ayakkabısına fazla detay gerekmiyor.