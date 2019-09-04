Avluda avlandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran A. Oturan’ı takibe aldı. A. Oturan, son kurbanı para almak için Hacı Bayram Camii’ne çağırdı. Ankara polisi de Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin yeleklerini giyerek, belediye çalışanı kılığında cami avlusunda yerlerini aldı. Oturan, mağdurun ağaç dikili saksıya bıraktığı 150 bin TL para dolu çantayı alırken ekipler tarafından ‘Avlu’ ismi verilen operasyonla suç üstü yakalandı.

‘BİZE DUA ET’ DEMİŞ

İncelenen cep telefonu kayıtlarında şüphelinin suç üstü yakalandığı olayda mağdur şahsı, “Paranızı çekin, cami avlusunda görevlilerimizce sizden alınacak, siz Müslüman adamsınız, parayı görevliye ver ve cuma namazını kıl bize dua et” sözleriyle ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. A. Oturan’ın belirlediği kişileri cep telefonuyla arayarak kendisini polis, savcı olarak tanıttıp güven kazandığı ve mağdurları suça karıştıklarına ikan ederek para talep ettiği belirlendi.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

A.Oturan’ın cami yakınına park ettiği aracında yapılan aramada çok sayıda peruk, şapka ve kıyafet ele geçiren emniyet güçleri, Oturan’ın tanınmamak için kılık değiştirdiğini tespit etti. Derinleştirilen soruşturmada şahsın daha önce de bir emekli öğretmeni aynı yolla dolandırdığı anlaşıldı. Mağdur emekli öğretmenin teşhiş için geldiği emniyette, şüpheliyi görünce gözyaşları tutamadığı öğrenildi.