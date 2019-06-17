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Ankara Haberleri: ‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

ANKARA HABERLERİ

‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

İHA
17.06.2019 - 14:28Son Güncelleme :

Ankara'da polisin, kendilerini ‘avcı’ olarak nitelendiren hırsızlık çetesi üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kamyon dolusu çalıntı eşya ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara'nın değişik bölgelerinde açıktan ve çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları malzemeleri 4 ayrı depoda saklayan şahıslara yönelik yapılan 1 aylık çalışma neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, İvedik ve İtfaiye Meydanı'ndaki 4 ayrı depoda yapılan aramada, 6 kamyon dolusu çeşitli inşaat makineleri, testere, matkap, jeneratör, komprasör, jet taşı, kapı kilidi, kapı kolu, pencere kolu, hidrofor, dış cephe boyası, bakır güğüm, tepsi ve kırıcı gibi malzemeler ele geçirildi.

Hırsızları azmettirerek temin ettikleri çok sayıda çalıntı malı depolarda sakladığı belirlenen Nurettin Ç., Ramazan Ç. ve Tuncay Ç. operasyonda gözaltına alındı.

‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

80 OLAY AYDINLATILDI

Düzenlenen operasyonla 80 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 100'den fazla olayın da aydınlatılması bekleniyor. Ele geçirilen çalıntı malzemeler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Motosikletli Ekipler Amirliği’nde sahiplerine iade edilirken, eşyalarının bulunduğunu duyan vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Malzemelerinin kışın çalındığını ve bulunma ihtimali vermediklerini söyleyen bir vatandaş, "Umudumuzu kesmiştik. Arabanın camı kırıldı ona mı üzülelim, malzeme gitti ona mı üzülelim. Herhalde dedik gitti gelmeyecek. Ama dün telefon gelince çok sevindik. Hırsızlık Şube Amirliği ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu. 

‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

3 YIL SONRA BULUNDU

Eşyalarının 2016 yılında çalındığını ve aradan geçen zamandan dolayı eşyaların bulunma ihtimali konusunda umutlarını yitirdiklerini anlatan bir başka mağdur ise, "Türk polisi sağ olsun ilgilendiler. Makinelerimizin bir kısmını geri aldık. 3 yıl sonra da olsa makinelerimizin bir kısmına ulaştık. Hırsızlık Büro ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.

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