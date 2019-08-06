‘Avcı Kızlar’ böyle avlamış

Ankara’da ‘avcı kız’ adını verdikleri kadınlar üzerinden tuzağa düşürdükleri erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde ‘fazla hesap’ yöntemiyle gasbedenlere yönelik yapılan operasyonda, ilginç detaylara ulaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre çetenin görev paylaşımı yaparak ‘Yazıcı-Yarıcı-Koparıcı’ olarak 3’lü sistemle çalıştıkları belirlendi. Yazıcıların(çete üyesi erkekler), sosyal medya ve internet üzerinden sahte kadın profilleriyle hesaplar açarak erkekleri tuzağa düşürdüğü, yarıcıların(avcı kızlar) bu erkeklerle buluşup mekâna götürdükleri, burada ise devreye giren koparıcıların (mekân sahipleri) ise fahiş fiyatlarla tuzağa düşürülen erkekleri gasbettikleri kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere, ‘avcı kız’ çetesi şöyle çalışıyor:

İLK ADRES ANLAŞMALI MEKÂN



‘Organize İşler’ filmini aratmayan çetenin ilk ayağını oluşturan yazıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden sahte kadın profilleri oluşturuyor. Özellikle şehir dışından iş için Ankara’ya gelen erkekleri hedef alan yazıcılar, bağlantı kurdukları erkeklerle yazışıp, ‘bir gece geçirmek ve eğelenmek için’ ikna edip, buluşma zamanı ve yeri belirliyor. Tuzağa düşürülen erken buluşmaya ikna edilince bu sefer devreye ‘avcı kız’ adı verilen yarıcılar giriyor. Burada erkekle buluşan ‘avcı kız’, kısa süreli samimi konuşmanın ardından erkekle anlaşmalı olduğu mekânlara doğru yürüyor. Mekânın önüne geldiğinde ise sanki tesadüfen oradan geçmişler gibi, “Ne güzel mekân, bugün benim doğum günüm, girsek mi?” veya “Canım eğlenmek istiyor mekâna girip bir iki kadeh bir şey içelim mi?” diyerek tuzağa düşürdüğü erkeği içeri girmeye ikna ediyor.

HESAPLAR 3-10 BİN ARASI

Gasbedilecek erkeğin mekâna girmesiyle de bu sefer ‘koparıcılar’ olan mekân sahibi ile çalışanları devreye giriyor. Avcı kız ile mağdur kişi masaya oturduktan sonra hesap oyunu devreye giriyor. Fahiş fiyat uygulamasıyla masa ücreti kabarınca ‘koparıcılar’, masadaki avcı kızı telefonla sanki annesi veya babasıymış gibi arıyor. “Nerede kaldın kızım, evde seni bekliyoruz” şifresiyle aranan avcı kız, “Tamamdır babacım kalkıyorum” gibi cevaplarla masadan kalkıyor. “Lavaboya gidip geliyim, kalkarız” diyerek masada kalkan ‘avcı kız’ın bir daha masaya dönmeyerek mekandaki ‘kulis odası’ denilen yere geçiyor. Fazla hesapla karşılaşarak tuzağa düşürülen kişi, itiraz ettiğin de tehdit edilerek, ‘müdürüyet’ denilen odaya götürülüyor. Burada zorla kredi kartlarından para tahsil ediliyor, yeteri bakiye olmayınca da telefon bankacılığı üzerinden ek hesap açtırılıyor veya kredi çektiriliyor. Masa hesapları da ortalama 3 ila 10 bin arasında değişiyor.

4 AYDA 250 BİN LİRA GASP EDİLDİ



Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 7 firariden 2’si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne götürülen şüphelilerden biri, sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen ‘avcı kız’ soruşturmasında 4 ayda yaklaşık 250 bin lira para gasp edildiği tespit edildi.

168 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU



‘Avcı Kız’ kullanarak sosyal medyadan tuzağa düşürülen erkeklerin, pavyon ve gece kulüplerinde ‘fazla hesap’ yöntemiyle gasp edildikleri iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren bir çalışma yaptı. Teknik-fiziki takibin ardından pavyon ve gece kulüplerine baskın yapılırken, 132 şüpheli gözaltına alındı. Sorguların ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 56’sı tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz yürüttüğü, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk’ün koordinesinde yapılan çalışmada, şüphelilerin adım adım takip edilerek tüm delillerin toplaması rekor düzeyde tutuklamanın çıkmasında etkili oldu. Soruşturma kapsamında 168 mağdur erkek, emniyete gelerek şikâyetçi oldu.