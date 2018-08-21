ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu

Ankara Ticaret Odası (ATO) milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek için, iki ayrı kamu spotu hazırladı. Filmlerin birinde Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi kalkınma hamlesinden görüntülerle 'Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak' ifadelerine yer verilirken, ikinci filmde Türkiye'nin ileri teknoloji üreten tesislerinden görüntüler yer aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla filmler hazırlattıklarını belirterek, milli ve yerli üretimle Türkiye'nin küresel anlamda arzu ettiği büyüklükte Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime ulaşabileceğini kaydetti.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Haziran 2018'de imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 94.3 olduğunu kaydeden Baran, imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3.2, orta yüksek teknolojili ürünlerinin payının ise yüzde 37.6 olduğunu söyledi. İthalat bağımlılığının azaltılması için sanayide milli ve yerli üretim hamlesi başladığını hatırlatan Baran, “Türkiye son 10 yılda her alanda olduğu gibi milli ve yerli üretimde de atak yaptı. Bugün Türkiye İHA'lardan Metro'ya kadar en yüksek teknolojiyi üretip ihraç eden bir ülke. Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ‘Made in Turkey’ yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.