Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu

Ankara Haberleri: ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu

ANKARA HABERLERİ

ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu

Hürriyet Haber
21.08.2018 - 09:38Son Güncelleme :

ATO, yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekmek için iki kamu spotu hazırladı. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Made in Turkey yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Ticaret Odası (ATO) milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek için, iki ayrı kamu spotu hazırladı. Filmlerin birinde Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi kalkınma hamlesinden görüntülerle 'Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak' ifadelerine yer verilirken, ikinci filmde Türkiye'nin ileri teknoloji üreten tesislerinden görüntüler yer aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla filmler hazırlattıklarını belirterek, milli ve yerli üretimle Türkiye'nin küresel anlamda arzu ettiği büyüklükte Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime ulaşabileceğini kaydetti.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Haziran 2018'de imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 94.3 olduğunu kaydeden Baran, imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3.2, orta yüksek teknolojili ürünlerinin payının ise yüzde 37.6 olduğunu söyledi. İthalat bağımlılığının azaltılması için sanayide milli ve yerli üretim hamlesi başladığını hatırlatan Baran, “Türkiye son 10 yılda her alanda olduğu gibi milli ve yerli üretimde de atak yaptı. Bugün Türkiye İHA'lardan Metro'ya kadar en yüksek teknolojiyi üretip ihraç eden bir ülke. Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ‘Made in Turkey’ yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATO'dan ‘Yerli ve milli’ kamu spotu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

ABD Büyükelçiliği: Türk emniyeti ve hükumetine teşekkür ederiz

ABD Büyükelçiliği: Türk emniyeti ve hükumetine teşekkür ederiz

Yerel haberler

FLAŞ

Yerel haberler

ABD Büyükelçiliği'ne saldırılan 2 zanlıdan biri cezaevi firarisi çıktı

Göçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri oldu

Göçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri oldu

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uras'ın ailesine taziye

Yerel haberler

ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (5)

Başkan Ertürk: Türkiye Cumhuriyetine diz çöktüremeyecekler

Başkan Ertürk: Türkiye Cumhuriyetine diz çöktüremeyecekler

Yerel haberler

Bakan Pekcan: Ekonomik savaştan güçlenerek çıkacağız

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

21 Ağustos 2018, Salı
  • İmsak
    04:26
  • Guneş
    05:59
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:42
  • Akşam
    19:45
  • Yatsı
    21:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri