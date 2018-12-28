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Ankara Haberleri: ATO’dan üyelerine can sigortası

ANKARA HABERLERİ

ATO’dan üyelerine can sigortası

Doğahan GİRİTLİOĞLU
28.12.2018 - 15:44Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO), Generali Sigorta firmasının iş birliğinde, oda üyelerine eş ve çocuklarıyla beraber ücretsiz ferdi kaza sigortası yaptıracak.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

100 bin liralık teminat içeren sigorta yurt dışında da geçerli olacak. Projenin tanıtımı için dün Congresium’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Yüzyıllar öncesinden gelen tüccarların birbirini destekleme geleneği yaşatılacak” ifadelerini kullandı. Baran özetle şunları söyledi:

ATO SİTESİNDEN BİLGİLERİ GÜNCELLEYİN

“Sigorta poliçesi, standart poliçe risklerinin yarı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma, bisiklet ve motosiklet kazası gibi ek teminatları da içeriyor. 100 bin liralık teminat içeren ferdi kaza sigortası yurt içinde ve dışında da geçerli olacak. 1 Ocak 2018’den önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz ferdi kaza sigortasından yararlanabilecek. Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin ATO internet sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi gerekiyor.”

TİCARET ODALARINDA İLK OLACAK

Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir ise, ticaret odaları bazında projenin bir ilk olma niteliği taşıdığına değinerek, “Proje, kapsamı ve ulaşacağı üye sayısı itibarıyla ticaret odaları bazında yapılan en büyük proje. Projeye bir katkı da biz yapmak istiyoruz. Bu proje sadece üyeler için geçerli. Üyelere sağlamış olduğumuz kapsamın aynısını üyelerin eş ve çocukları için de sağlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATO’dan üyelerine can sigortası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATO’dan üyelerine can sigortası haberi güncellenecektir.

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