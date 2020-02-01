ATO heyetinden ‘ilgisizlik’ tepkisi

Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi, Pastacılar, Çikolatacılar ve Tatlıcılar Meslek Komitesi, Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi ve Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi’ni temsil eden ATO heyeti, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında raporu sunmak için Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den randevu aldı. Metin’in makamına giden ATO temsilcileri, gerekli ilgiyi göremeyince sektörün sorunları ile görüş ve önerilerini Metin’e aktarma imkânı bulamadı. ATO temsilcilerinin, Bakan Yardımcısı Metin’in yaklaşımı karşısında demoralize olduğunu belirten ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, “Kamunun ATO üyelerinin sorunlarına büyük desteğine rağmen bakan yardımcısının ilgisizliği bizi şaşırtmıştır” dedi. ATO’nun web sitesinde yer alan açıklamaya göre Yılmaz özetle şunları söyledi:

TÜM VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİRİYOR

“Yaklaşık 160 bin üyeyi temsil eden ATO olarak, üç yıldır üyelerimizin kendi sektörlerine ilişkin tespitlerini, çözüm önerilerini içeren 2 bine yakın kararı ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik ve bu diyaloğun pozitif yansımaları ticari hayatta görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka kıymet veren yaklaşımı, üyelerimizi, sektörel sorunların çözümünde yer alma konusunda cesaretlendiriyor. Gıda Kodeksi ile ilgili yönetmelik de sadece üyelerimizi değil tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Çoğu aile işletmesi olan binlerce üyemizin mevzuat takibi konusundaki yetersizliğinin ekonomiye olumsuz yansımaması için özel çaba halindeyiz. Beş ayrı komitemiz, yönetmelikteki aksaklıklar ve uygulamaya yönelik sorunları rapor haline getirmiş. Konunun doğrudan içinde olan kişiler olmaları nedeniyle sorunu da çözümü de en iyi onlar bilir. Tüketicileri ve halk sağlığını doğrudan etkileyen mevzuat düzenlemelerinde sektör temsilcilerinin, meslek örgütlerinin ve STK’ların görüşlerine hazırlık aşamasında başvurulmalı ve bu süreç en ufak işletmeye ulaşıncaya kadar devam ettirilmelidir.”

HÜKÜM VAR TEKNİK ALTYAPI YOK

Yönetmeliğin ürün niteliklerini belirten besin öğesi tanımlamalarının detaylandırılmasına ilişkin hüküm içerdiğini belirten Yılmaz, “Detaylı tanımlamaya ilişkin yönetmelikte hüküm var ancak Tarım İl Müdürlüklerine bağlı laboratuvarlarda bunun yapılıp yapılmadığını denetleyecek yeterlilikte teknik altyapı mevcut değil” dedi. Yılmaz, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla çıkan yönetmeliğin çölyak hastaları için ihtiyaç duyulan bilgilendirme mecburiyetini ortadan kaldırdığını da örnek olarak gösterdi.