ATM farelerine suçüstü operasyon

Ankara Emniyeti, bazı kişi ya da kişilerce ATM’lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve hesaplardan son beş ay içinde yaklaşık 4 milyon lira çekildiğini tespit etti. Kent genelindeki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Etimesgut Bağlıca Bulvarı’nda kart kopyalama aparatı yerleştiren 3 şüphelinin kimliklerini, ATM’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi. Ekipler, ATM’nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını işi bitince almaya gelecek şüphelileri yakalamak için temizlikçi kılığına girerek beklemeye başladı. Şüphelilerden Enver S. ve Eren K, yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM’ye geldikleri sırada temizlikçi kılığındaki polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların olay yerine geldikleri araçta ve üzerilerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, dizüstü bilgisayar, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Diğer şüpheli Muharrem K. de belirlenen adreste gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KART YUVASINI KONTROL EDİN

ATM dolandırıcılarını benzer yöntem ile çok sayıda mağduriyete yol açıldığını belirten siber güvenlik uzmanları, vatandaşlara bankamatiklerdeki kart yuvalarını kontrol etme uyarısı yaptı. Uzmanlar şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlar para çekmek için genelde aynı bankanın ATM’sini kullanıyor. Görsel olarak aşina oldukları kart yuvasından farklı bir görüntü ile karşılaşıldığında şüphelenmek gerekiyor. Dolandırıcılar, sahte kart giriş aparatlarını genelde çift taraflı bant gibi malzemeler ile ATM’nin üzerine geçici olarak sabitliyor. Şüphelendiğiniz kart giriş yuvasını elinize tutup hareket ettirmeye çalıştığınızda yerinden oynuyorsa kartınızı ATM’ye yerleştirmeyin ve hemen 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak bilgi verin.”