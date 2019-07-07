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Ankara Haberleri: Atlı polisler görev başında

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Atlı polisler görev başında

İrfan ÇALIŞKAN-Mustafa APAYDIN-İlker TURAK/İHA
07.07.2019 - 10:01Son Güncelleme :

Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, Ankara'daki merkezlerinde çok ciddi bir eğitimden geçiyor. Merkezde, çeşitli illerde görev yapacak atlı polis adayı memurların eğitimi de veriliyor.

İrfan ÇALIŞKAN-Mustafa APAYDIN-İlker TURAK/İHA

Ankara Emniyet Genel Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis atlı birlikleri, asayişin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atlı Polis Birliği’ndeki personel, Temel At Biniciliği ve İleri Düzey Binicilik eğitiminden geçiyor. Eğitim verildikten sonra belirli görev bölgelerinde bulunan Polis Atlı Birliklerinde göreve başlanıyor. Atlı Birlikler kendi bünyesinde sağlık birimleri, bakım hizmetleri, binicilik ekibi ile idari ve mali işlerden oluşuyor.

CAYDIRICI ETKİSİ VAR

Özellikle toplumsal olaylarda atların caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında büyük rol oynuyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan personel, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor. Oluşan olaylar karşısında atlar, grupları çembere alıp dağıtmada etkin görev üstleniyor. Atlı Birlikler, toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra devriye görevi hizmetlerini de yürütüyor.

ASAYİŞİ SAĞLIYORLAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitim merkezi olarak kullanılan Polis Atlı Birlikleri, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlara eğitim de veriyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın da talimatları doğrultusunda Kızılay bölgesi başta olmak üzere, mesire alanları ile yürüyüş parkları, belli başlı bölgeler ve ilçelerde atlı birliklere görevlendirmeler yapılıyor. Böylece asayişin ve vatandaşın huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atlı polisler görev başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atlı polisler görev başında haberi güncellenecektir.

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