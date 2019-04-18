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Ankara Haberleri: Atıl binayı hırsızlar boşaltıyor

ANKARA HABERLERİ

Atıl binayı hırsızlar boşaltıyor

Ayça Gözde ÇETİN
18.04.2019 - 15:39Son Güncelleme :

Çankaya’da ‘riskli’ olduğu gerekçesiyle boşaltılan TÜİK lojmanları, hırsızların hedefi oldu. Yapıdaki malzemeleri tek tek çalan hırsızlar, son olarak doğalgaz sayacını söktü. Gaz sızıntısının erken fak edilmesi olası bir faciayı önledi.

Ayça Gözde ÇETİN

Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi’ndeki Türkan Yamantürk İlkokulu’nun yanında bulunan atıl haldeki 4 katlı bina, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. Çevre sakinlerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) ait 33 numaralı lojman binası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildikten sonra 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘riskli yapı’ ilan edildi. Tahliye edilen yapının dış cephesi parça parça dökülmeye başlarken binadaki yapı malzemeleri de hırsızların hedefi oldu. Beş yıl önce boşaltılan binadaki musluk, dolap, kalorifer peteği gibi malzemeleri çalan hırsızlar son olarak sarı yelek giyerek görevli görünümünde geldikleri binanın doğalgaz sayacını söktü. Olay sonrasında oluşan gaz sızıntısının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi. Bölgede yaşaya vatandaşlar ve Türkan Yamantürk İlkokulu velileri, riskli yapı ile ilgili önlem alınmasını istedi. Atıl yapının yanındaki binada yaşayan Hasan Silleli ise şunları söyledi:

PATLAYIP HAVAYA UÇACAKTI

“Bina yaklaşık 5 sene önce oturulma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Bina hırsızların yağmasına maruz kalıyor, madde bağımlıları girip çıkıyor. Yıkılma tehlikesi var ama kimse güvenlik önlemi almıyor. Binadaki her şey komple çalındı. İçindeki musluklar, dolaplar, pencereler, kalorifer petekleri her şeyi söktüler. Geçen günlerde birileri doğalgaz tamircisi olarak Başkentgaz’dan geldiklerini söylemiş. Üstlerinde sarı yelekleri varmış. Doğalgaz saatini çalmışlar. Saatin olduğu boruda doğrudan gaz çıkışı vardı, öylece bırakıp gitmişler. Binanın içi gaz doldu. İçine biri girseymiş bina havaya uçabilir, patlayabilirdi. Binanın bahçesindeki ağaçların da binanın da yıkılma riski var. Burada acilen önlem alınması lazım.”

ÖNÜNDEN GEÇMEYE KORKUYORUZ

Okula çocuğunu getiren velilerden biri, “Akşamları binanın önünden geçmeye korkuyoruz. Yan tarafı da okul. Çocuk bunlar, oyun oynamak isteyebilirler. Saklambaç oynamak isteyip eve girebilirler. Önlem alınması gerekiyor. Gece gündüz fark etmeden binaya hırsız giriyor. Çankaya’nın göbeğinde böyle bir bina olması çok üzücü” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atıl binayı hırsızlar boşaltıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2019 tarihinde saat 15 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atıl binayı hırsızlar boşaltıyor haberi güncellenecektir.

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