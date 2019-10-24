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Ankara Haberleri: Atık toplayıcılardan yasal statü talebi

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Atık toplayıcılardan yasal statü talebi

Fırat TAŞDEMİR/AA
24.10.2019 - 14:38 |Son Güncelleme :

Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, sokaktan topladıkları atıkların ekonomiye milyarlarca lira katkısı olduğunu belirterek, “Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında yüzde 80 oranında sokak toplayıcılarının payı var” dedi.

Fırat TAŞDEMİR/AA

Karaman, geri dönüşüm malzemelerini toplayarak ekonomiye katkı sağlayan sokak atıkları toplayıcılığının, yasal statüye kavuşması gerektiğini söyledi. Karaman, sokak atık toplayıcılığıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Atık toplayıcılardan yasal statü talebi

GERİ DÖNÜŞÜME YÜZDE 80 PAYI VAR

“Yaptığımız işin serbest meslek statüsüyle tanımlanmasını istiyoruz. Sokaktan topladığımız atıkların ekonomiye milyarlarca lira katkısı oluyor. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele noktasında önemli katkı sağlıyor. Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında yüzde 80 oranında sokak toplayıcılarının payı var. Yaptığımız işin ekonomiye ve çevreye katkısının bilinmesini istiyoruz. İnsanlar bize farklı bakabiliyor. Yanlış işler yapmak istesek sokakta atık toplamazdık. En büyük talebimiz, bize verilecek statüyle insanların bizi daha iyi tanıyacağı ortamın oluşması.” 

SOKAKTA ÇALIŞMAK ZOR

Yaklaşık 10 yıldır sokak atıklarını toplayarak geçimini sağlayan Abdülkerim Taş (32), herhangi güvenceye sahip olmadan çalıştıklarını dile getirdi. Sokaklarda çalışmanın zor olduğunu anlatan Taş, “‘Niye bu işi yapıyorsunuz’ diyen oluyor. Başka bir iş yapamadığımız için mecbur sokak atıklarını topluyoruz. Bu işin yasal statüye sahip olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atık toplayıcılardan yasal statü talebi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atık toplayıcılardan yasal statü talebi haberi güncellenecektir.

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