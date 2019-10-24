Atık toplayıcılardan yasal statü talebi

Karaman, geri dönüşüm malzemelerini toplayarak ekonomiye katkı sağlayan sokak atıkları toplayıcılığının, yasal statüye kavuşması gerektiğini söyledi. Karaman, sokak atık toplayıcılığıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

GERİ DÖNÜŞÜME YÜZDE 80 PAYI VAR

“Yaptığımız işin serbest meslek statüsüyle tanımlanmasını istiyoruz. Sokaktan topladığımız atıkların ekonomiye milyarlarca lira katkısı oluyor. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele noktasında önemli katkı sağlıyor. Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında yüzde 80 oranında sokak toplayıcılarının payı var. Yaptığımız işin ekonomiye ve çevreye katkısının bilinmesini istiyoruz. İnsanlar bize farklı bakabiliyor. Yanlış işler yapmak istesek sokakta atık toplamazdık. En büyük talebimiz, bize verilecek statüyle insanların bizi daha iyi tanıyacağı ortamın oluşması.”

SOKAKTA ÇALIŞMAK ZOR

Yaklaşık 10 yıldır sokak atıklarını toplayarak geçimini sağlayan Abdülkerim Taş (32), herhangi güvenceye sahip olmadan çalıştıklarını dile getirdi. Sokaklarda çalışmanın zor olduğunu anlatan Taş, “‘Niye bu işi yapıyorsunuz’ diyen oluyor. Başka bir iş yapamadığımız için mecbur sokak atıklarını topluyoruz. Bu işin yasal statüye sahip olmasını istiyoruz” diye konuştu.