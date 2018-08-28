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Ankara Haberleri: Atatürk hayranlığını notalara döktü

ANKARA HABERLERİ

Atatürk hayranlığını notalara döktü

Doğahan GİRİTLİOĞLU-Ayça Gözde ÇETİN
28.08.2018 - 16:03Son Güncelleme :

Dünyaca ünlü Romen sanatçı Eugen Doga, Atatürk’e ithaf ederek bestelediği eseriyle bugün ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Doğahan GİRİTLİOĞLU-Ayça Gözde ÇETİN

Atatürk’e olan hayranlığıyla tanınan Doga, “Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Marşlar yazılmasını ve dünya çapında saygı görmeyi hak ediyor” dedi. Romanyalı dünyaca ünlü besteci Eugen Doga, hayranı olduğu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için özel bir eser besteledi.  Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde bugün ilk kez eserini dinleyicilerin beğenisine sunacak olan Eugen Doga’ya, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşlik edecek.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de dinleyicileriyle buluşacak ünlü sanatçı, konser öncesinde dün, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eserini 30 Ağustos Zafer Bayramı hediyesi olarak Türk milletine sunacağını belirten Doga, özetle şunları söyledi:

DİK DURDU, TÜRKİYE’Yİ KURTARDI

“Türkiye tarihini çok iyi biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye için çok büyük bir değerdir. Müziğimde, Türkiye’nin bana kattıklarını göstermeye çalışacağım. Atatürk, bugün ve gelecek nesiller için çok büyük bir örnektir. Atatürk dik durdu ve Türkiye’yi kurtardı, cumhuriyeti kurmayı başardı.

BİZİM DE BÖYLE LİDERİMİZ OLSAYDI

Bu yüzden Atatürk adına marşlar yazılmasını ve dünya çapında saygı görmeyi hak ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için örnek bir liderdir.”

ATATÜRK DÜNYAYA İLHAM VERDİ

Eugen Doga’ya Ankara ziyaretinde eşlik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil, diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir” dedi.

BÜKREŞ’TE ATATÜRK MÜZESİ

Bükreş’te, Mustafa Kemal Atatürk Müzesi yapmayı planladıklarını dile getiren Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ise “Bu bir başlangıç, ilişkilerimiz daha da büyüyecek” dedi.

 

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