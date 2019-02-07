Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

Sağlık hizmetlerini 11 Şubat’ta Bilkent Şehir Hastanesi’nde verme hazırlığı yapan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hareketlilik başladı. Komşu binaya geçiş yapacak olan hastaneye asılan pankartlar ile hastalar bilgilendirilirken bazı birimlerde taşınma süreci kademeli olarak başladı. Hastane yönetimi binanın giriş bölümüne, “Hastanemizde sunulan tıbbi hizmetlerin tamamı 11.02.2019 tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi’nde sürdürülecektir” yazılı bir duyuru astı.

TIBBİ CİHAZLAR AKTARILIYOR

Hastanenin bekleme alanlarında yer alan koltukların bir kısmı kaldırıldı. Ambulanslar, steril-hijyenik ortamda tutulması gereken tıbbi cihazları yaklaşık 300 metre ilerideki Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşıdı. Hastanenin, acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde ise taşınma hareketliliğin aksine günlük rutin işlemler devam ediyor. Acil bir durumda trafik sıkışıklığı yaşanmaması için hastanenin giriş bölümündeki araç yolu, sadece ambulansların kullanımına ayrıldı. Bazı sağlık çalışanları, odalarındaki kişisel eşyalarını paketleyerek yeni binaya taşımaya başladı.

HASTALAR İYİLEŞENE KADAR YOĞUN BAKIM AÇIK KALACAK

Hastanenin yoğun bakım servisinin bir süre daha hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. Yeni binaya aktarılması riskli olan hastaların tedavisine, mevcut yoğun bakım servisinde devam edilecek. Son hastanın yoğun bakım süreci sona erene dek servis eski binada hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, ”Taşınması kesinlikle tavsiye edilmeyen yoğun bakım hastalarımız var. Onlar iyileşene kadar eski hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak. Transferlerine izin verilen hastalar için de çalışmalar sürüyor. Bu hastalarımız için özellikli taşıma sağlayacağız. Sağlık bizim önceliğimiz” ifadelerini kullanmıştı.

EGO’DAN METRO-HASTANE ARASINA 112 HATTI

EGO Genel Müdürlüğü de Bilkent Şehir Hastanesi’nin hizmete açılacak olması nedeniyle hasta ve hasta yakınlarının Çayyolu Metrosu’na kolay ulaşabilmesi için otobüs hattı açtı. Bugünden itibaren Bilkent Metro İstasyonu’ndan Şehir Hastanesi’ne 112 hat numaralı otobüs ile ulaşım hizmeti verilecek.