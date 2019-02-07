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Ankara Haberleri: Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

ANKARA HABERLERİ

Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

Doğahan GİRİTLİOĞLU
07.02.2019 - 09:14Son Güncelleme :

11 Şubat’tan itibaren hizmetlerini Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirmeye başlayacak olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hareketlilik başladı. Tıbbi cihazların aktarımı hijyenik ortamda sağlanırken personel de kişisel eşyalarını yeni binaya taşıyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sağlık hizmetlerini 11 Şubat’ta Bilkent Şehir Hastanesi’nde verme hazırlığı yapan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hareketlilik başladı. Komşu binaya geçiş yapacak olan hastaneye asılan pankartlar ile hastalar bilgilendirilirken bazı birimlerde taşınma süreci kademeli olarak başladı. Hastane yönetimi binanın giriş bölümüne, “Hastanemizde sunulan tıbbi hizmetlerin tamamı 11.02.2019 tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi’nde sürdürülecektir” yazılı bir duyuru astı.

TIBBİ CİHAZLAR AKTARILIYOR

Hastanenin bekleme alanlarında yer alan koltukların bir kısmı kaldırıldı. Ambulanslar, steril-hijyenik ortamda tutulması gereken tıbbi cihazları yaklaşık 300 metre ilerideki Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşıdı. Hastanenin, acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde ise taşınma hareketliliğin aksine günlük rutin işlemler devam ediyor. Acil bir durumda trafik sıkışıklığı yaşanmaması için hastanenin giriş bölümündeki araç yolu, sadece ambulansların kullanımına ayrıldı. Bazı sağlık çalışanları, odalarındaki kişisel eşyalarını paketleyerek yeni binaya taşımaya başladı.

Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

HASTALAR İYİLEŞENE KADAR YOĞUN BAKIM AÇIK KALACAK

Hastanenin yoğun bakım servisinin bir süre daha hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. Yeni binaya aktarılması riskli olan hastaların tedavisine, mevcut yoğun bakım servisinde devam edilecek. Son hastanın yoğun bakım süreci sona erene dek servis eski binada hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, ”Taşınması kesinlikle tavsiye edilmeyen yoğun bakım hastalarımız var. Onlar iyileşene kadar eski hastanelerin yoğun bakımları açık kalacak. Transferlerine izin verilen hastalar için de çalışmalar sürüyor. Bu hastalarımız için özellikli taşıma sağlayacağız. Sağlık bizim önceliğimiz” ifadelerini kullanmıştı.

EGO’DAN METRO-HASTANE ARASINA 112 HATTI

EGO Genel Müdürlüğü de Bilkent Şehir Hastanesi’nin hizmete açılacak olması nedeniyle hasta ve hasta yakınlarının Çayyolu Metrosu’na kolay ulaşabilmesi için otobüs hattı açtı. Bugünden itibaren Bilkent Metro İstasyonu’ndan Şehir Hastanesi’ne 112 hat numaralı otobüs ile ulaşım hizmeti verilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde haberi güncellenecektir.

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