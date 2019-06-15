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Ankara Haberleri: Ata’nın modası

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Ata’nın modası

Haşim KILIÇ
15.06.2019 - 14:47Son Güncelleme :

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan ‘Atatürk Giysi Koleksiyonu’, defile ile sergilendi.

Haşim KILIÇ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Müzesi bahçesinde düzenlenen defilede Atatürk’ün elbiseleri kronolojik sıraya göre sergilendi. Etkinlikte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

MİLLİ MÜCADELE RUHU YAŞATILIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, milli mücadelenin ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık da defilede 40 parçalık koleksiyonun sergilendiği belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ata’nın modası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Haziran 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ata’nın modası haberi güncellenecektir.

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