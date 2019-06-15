Ata’nın modası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Müzesi bahçesinde düzenlenen defilede Atatürk’ün elbiseleri kronolojik sıraya göre sergilendi. Etkinlikte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
MİLLİ MÜCADELE RUHU YAŞATILIYOR
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, milli mücadelenin ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık da defilede 40 parçalık koleksiyonun sergilendiği belirtti.
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