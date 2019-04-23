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Ankara Haberleri: Anıtkabir cıvıl cıvıl

ANKARA HABERLERİ

Anıtkabir cıvıl cıvıl

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
23.04.2019 - 13:51Son Güncelleme :

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara’da da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da on binler Anıtkabir’e koştu. Atatürk’ün hatıralarıyla dolu özel eşyalar, ülkenin kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı müzeleri, Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı sergi alanları çocukları ve ebeveynlerin akınına uğradı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Anıtkabir cıvıl cıvıl hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2019 tarihinde saat 13 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anıtkabir cıvıl cıvıl haberi güncellenecektir.

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