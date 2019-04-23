Anıtkabir cıvıl cıvıl

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da on binler Anıtkabir’e koştu. Atatürk’ün hatıralarıyla dolu özel eşyalar, ülkenin kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı müzeleri, Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı sergi alanları çocukları ve ebeveynlerin akınına uğradı.