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Ata'nın huzurunda

Doğahan GİRİTLİOĞLU
17.11.2018 - 10:26Son Güncelleme :

Bahçeşehir Koleji Ankara kampüslerinde eğitim gören öğrenciler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji oyuncuları, öğretmenler ve okul yöneticileri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık, ilk olarak Atatürk’ün mozolesine kırmızı beyaz renklerde çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen grup adına Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel Anıtkabir özel defterini imzaladı. Yücel deftere, “Sizin bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde, aklında ve bizlere rehberlik ediyor. Bize verdiğiniz görevleri yerine getirmek için 50 yıldır durmak bilmeden çalışıyor, yaratıyor ve üretiyoruz. Emanetiniz, Bahçeşehir Koleji ailesinin yüreğinde ve ellerinde yücelecektir” yazdı. 

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