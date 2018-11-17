Ata'nın huzurunda

Yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık, ilk olarak Atatürk’ün mozolesine kırmızı beyaz renklerde çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen grup adına Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel Anıtkabir özel defterini imzaladı. Yücel deftere, “Sizin bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde, aklında ve bizlere rehberlik ediyor. Bize verdiğiniz görevleri yerine getirmek için 50 yıldır durmak bilmeden çalışıyor, yaratıyor ve üretiyoruz. Emanetiniz, Bahçeşehir Koleji ailesinin yüreğinde ve ellerinde yücelecektir” yazdı.