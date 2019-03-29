Atakule’de gençlerle soru-cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin “Ankaragücü’nü takip ediyor musunuz? Ligde kalacak mı?” sorusu üzerine, “Ankaragücü, şu anda Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı. Tabi toparladı. Bir ara çok kötü gidiyordu. Ankaragücü’nün ciddi kararlı bir seyirci potansiyeli var. Temennim odur ki Ankara’yı her halükârda, Süper Lig’de temsil eden bir takımı olmasıdır” cevabını verdi. 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılacak tesisle ilgili de bilgi veren Erdoğan, “55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Bu stadyumun altındaki tüm alışveriş yerleriyle ve bunun çevresindeki spor kompleksleri ile beraber Başkent çok ciddi bir komplekse sahip olsun istedik” şeklinde konuştu.

23 NİSAN AKŞAMINA KADAR ÜCRETSİZ OLSUN

Programda geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia’dan söz eden Erdoğan, Özhaseki’ye, “Benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark’ı 31 Mart akşamına kadar değil de, inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir Meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar ücretsiz olarak açık tutsanız, 23 Nisan’ı orada kutlama imkânları olsa. Böyle bir fırsatı gençlerimize verirsek isabetli olur, dualarını alırız” dedi. Özhaseki, Erdoğan’ın önerisine, “Talimatınız doğrultusunda bunu 23 Nisan’a kadar Meclis kararı alıp uzatırsak Ankara’da herkes geldiği gibi birkaç kez de gelmiş olurlar. Bu talimatınızı biz yerine getiririz inşallah” sözleriyle karşılık verdi.

YILDIRIM BEYAZIT HATTI YAPACAĞIMIZ İŞLER ARASINDA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencinin ‘Kampüsümüz merkeze uzak. Benim ulaşımım 2 saat sürüyor. Metro projesinden bahsetmiştiniz. Başlaması ve tamamlanması hakkında bilgi verir misiniz?’ sorusuna üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ihale aşamasında olan bir konumda. Yani ihalesi yapıldığı andan itibaren de süratle burası bitirilecek, Mehmet Bey siz de geri kalan kısmı tamamlayın” dedi. Erdoğan’ın işaret ettiği Özhaseki ise projenin detaylarını, “Şu anda yer altında çalışmalar sürüyor. Bir yıl içerisinde tamamlıyorlar. Fakat havaalanı hattının da tamamlanması gerekiyor. Sonra da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne hattı tamamladığımızda, Kızılay’dan kesintisiz bir hatta ulaşmış oluyoruz. Bizim inşallah iş başına geldiğimizde yapacağımız işler arasında yer alıyor” sözleriyle anlattı.

SARAÇOĞLU KÜLTÜR-SANAT NOKTASI OLACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a yöneltilen, ‘Ankara’daki gençler için ne düşünüyorsunuz? Bizim için düşünceleriniz, faaliyetleriniz, yatırımlarınız ne olacak’ sorusu üzerine konuyla ilgili Özhaseki şunları söyledi: “Projeleri hazırlarken arkadaşlarımızla öğrencilerin neye ihtiyacı var diye çok çalıştık. Çay-çorba-çamaşır. Birinci proje bu. Erciyes Üniversitesi’nin kapısına çorba ikram aracı koymuştuk. Çamaşır daha çok zorluyor. Üniversite rektörlerine ‘Bodrum katlarınızda çamaşırhane için yer verir misiniz’ dedik, hazırladılar. Öğrencimiz sabah poşetiyle bıraksın, akşam tertemiz götürsün. Üniversitelerin bulunduğu bölgelerde de butik şekilde 24 saat açık kütüphaneler düşünüyoruz. 10 ayrı yer belirledik. Saraçoğlu Mahallesi gündemimizde, çok güzel evler var. O evlerin her birini kültür-sanat dallarına ayırmayı planlıyoruz. Buluşma noktası olarak gördük.”

Erdoğan ve Özhaseki, program sonrası öğrencilerle ekmek arası döner yedi, ayran içti.