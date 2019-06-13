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Ankara Haberleri: Atakent asfaltlandı

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Atakent asfaltlandı

Hürriyet Haber
13.06.2019 - 09:35Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okuyucularıyla omuz omuza vererek kentin sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara’nın ‘Asfaltın Ömrü Kısa Sürdü’ başlığıyla Atakent Mahallesi’nde çamur ve göçüklerle dolu yollara dikkat çekmesinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalleye bağlı Şehit Celal İşen Caddesi ile kesişen caddelerin tamamında asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki çalışmalar bir haftada tamamlanarak caddeler araç trafiğine açıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şehit Celal İşen Caddesi’nin devamı niteliğinde ve 22 metre genişliğindeki çift şeritli yolun gidiş geliş toplamda 6 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atakent asfaltlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atakent asfaltlandı haberi güncellenecektir.

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