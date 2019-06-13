Atakent asfaltlandı

Hürriyet Ankara’nın ‘Asfaltın Ömrü Kısa Sürdü’ başlığıyla Atakent Mahallesi’nde çamur ve göçüklerle dolu yollara dikkat çekmesinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalleye bağlı Şehit Celal İşen Caddesi ile kesişen caddelerin tamamında asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki çalışmalar bir haftada tamamlanarak caddeler araç trafiğine açıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şehit Celal İşen Caddesi’nin devamı niteliğinde ve 22 metre genişliğindeki çift şeritli yolun gidiş geliş toplamda 6 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini verdi.