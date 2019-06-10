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Ankara Haberleri: At sırtında askere gidiyor

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At sırtında askere gidiyor

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 08:54Son Güncelleme :

Sivas'ta at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), İzmir’in Buca ilçesinde yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadar olan bölümünü at sırtında gerçekleştirecek.

Hürriyet Haber

At üzerinde şehirler arası seyahat etme hayali olduğunu belirten Duman, “Buca’da altı ay kısa dönem er olarak askerlik görevimi yapacağım. İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar gitmeye karar verdim” dedi.
Çalıştığı binicilik kulübünün başkanının kendisine hediye ettiği ‘Yıldız’ isimli atı bayraklarla süsleyip, ailesiyle vedalaştıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıkan Duman, “Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Öğlen iki saatlik mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın yemini karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Ankara’ya altı günde varmayı hedefliyorum" dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden At sırtında askere gidiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 08 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça At sırtında askere gidiyor haberi güncellenecektir.

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