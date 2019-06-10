At sırtında askere gidiyor

At üzerinde şehirler arası seyahat etme hayali olduğunu belirten Duman, “Buca’da altı ay kısa dönem er olarak askerlik görevimi yapacağım. İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar gitmeye karar verdim” dedi.

Çalıştığı binicilik kulübünün başkanının kendisine hediye ettiği ‘Yıldız’ isimli atı bayraklarla süsleyip, ailesiyle vedalaştıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıkan Duman, “Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Öğlen iki saatlik mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın yemini karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Ankara’ya altı günde varmayı hedefliyorum" dedi.