AŞTİDER’den firmalara ‘indirme’ uyarısı: Gereken kolaylığı sağlayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 9 Ağustos’taki kararıyla kentin dört arterinde belirlenen ve 10 Ağustos’ta resmi olarak hizmete giren, ‘şehirler arası yolcu indirme bindirme noktaları’, kent sakinlerine AŞTİ’ye gitmeden şehirler arası otobüslerden iniş biniş kolaylığı sağladı. Hürriyet Ankara’ya ulaşan okurlar, bazı şehirler arası otobüs firmalarının ‘Bizim böyle bir karardan haberimiz yok, indirmemiz yasak’ diyerek, bu noktalarda yolcuların indirme taleplerini kabul etmediği yönünde şikâyetlerini iletti. Hürriyet Ankara, okurlardan gelen ‘İndirmiyorlar’ şikâyetlerini Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır’a sordu. UKOME kararını AŞTİ’deki firmalara ilettiklerini belirten Özbakır, firmalara, “Yolculara gereken kolaylığı sağlayın” uyarısında bulundu.

ŞİKÂYETLERİ BİZE İLETEBİLİRLER

Başkan Özbakır şunları söyledi: “UKOME’de alınan kararı AŞTİ’deki tüm esnafa dağıttık. Yolcular bu noktalardan otobüse binmek veya şehir dışından gelirken bu noktalarda inmek istiyorsa, firmalar bu talebi yerine getirmeli. Yolcular artık buralarda inebilir de binebilir de. Firmalar yolculara gereken kolaylığı sağlamalı. Yolcular eğer bir sıkıntı yaşarlarsa, bu yönde şikâyetlerini bize iletebilirler, biz de firmalara gereken uyarıyı yaparız.”

FİRMALARA EKSTRA MASRAF OLUR

Özbakır, bu noktalarda vatandaşların yaz kış kullanabileceği kapalı alanların inşa edilmesi, içinde büfe, tuvalet ve bankların da yer alacak olması ile ilgili ise, “Yolcular için kolaylıkların sağlanması normal ancak biz bu düzenlemelerle bu noktaların cep terminali gibi hizmet vermesini istemeyiz. Sadece indirme bindirme yapılmalı. Ekstra bir terminal gibi olmamalı. Cep terminali gibi statüye gelip ücret talep edilirse firmalara ekstra masraf olur” dedi.

BEKLEMEDEN İNİŞ-BİNİŞ

UKOME kararı doğrultusunda Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Mevlana Bulvarı’nda karşılıklı dört noktada belirlenen ‘şehirler arası yolcu indirme-bindirme noktaları’nda otobüsler, bekleme yapmadan yolcu indirebiliyor, bu noktalarda bekleyen yolcuları alabiliyor.