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Ankara Haberleri: AŞTİ’de 1 TL sorunu

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ’de 1 TL sorunu

Sedat CENİKLİ
19.05.2019 - 17:43Son Güncelleme :

Tatil öncesi AŞTİ’de bilet bulma telaşı yerine otopark sorunu konuşuluyor. Seyahat edenlerin, ‘1 TL’ uygulaması sebebiyle araçlarını otoparka bırakıp gittiğine dikkat çeken AŞTİDER Başkanı Özbakır, “9 gün için günlüğüne 1 lira ödeyip çıkıyorlar. Yakınını bırakmaya, almaya gelen vatandaş ise park yeri bulamıyor” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması gözleri tatil yörelerine ve otobüs biletlerine çevirirken, Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır açıklamalarda bulundu. Tatil süresinin uzun olması sebebiyle yoğunluk yaşanmayacağını ve ek sefere ihtiyaç duyulmayacağını belirten Özbakır, 9 günlük tatil boyunca vatandaşların yaşayabileceği en büyük problemin otopark konusunda olacağını söyledi. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) otoparkında da uygulanan ‘1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL’ tarifesinin sebep olduğu mağduriyete dikkat çeken Özbakır, şöyle konuştu:

AŞTİ’de 1 TL sorunu

GÜNLÜĞÜNE 1 LİRA ÖDÜYOR

“En büyük sorunumuz otopark. 1 saatten sonra ücretin 1 TL olması yığılmaya, diğer yolcuların otoparka girememesine sebep oluyor. Bu da mağduriyet oluşturuyor. Eski başkan Mustafa Tuna döneminde alınan Meclis kararıyla birlikte 1 TL uygulamasına geçildi. Ama bu tür tatillerde şöyle bir şey oluyor; bayram tatiline giden vatandaş aracını buraya (otopark) bırakıyor. Çünkü 9 günde, günlüğüne 1 lira ödeyip çıkıyorlar. Seyahat öncesi ya da bir yakınını bırakmaya, almaya gelen vatandaş ise bu bırakılan araçlar yüzünden park yeri bulamıyor. Bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Başkan Mansur Yavaş’tan, AŞTİ’nin sorunları için bir görüşme talep etmiştik zaten. İnşallah en kısa sürede kendisiyle görüşüp, bu konuyu kendisine anlatacağız.”

AŞTİ’de 1 TL sorunu

DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Otobüs seferlerinin tamamının dolmasını beklediklerini de kaydeden Özbakır, “Sefer sayılarındaki doluluk oranı yüzde yüz olacak ama ek sefere ihtiyaç duyulmayacak. Tatil uzun olduğu için yolcular bölünerek, gidiş ve dönüşlerini diğer günlere yayarak ayarlıyorlar. O yüzden tatilin uzun olması esnafın ve taşımacılığın faydasına. Tatil kısa olsa bir yığılma olurdu ama öyle bir sıkışıklık olacağına ihtimal vermiyoruz. İhtiyaç olması durumunda ek seferler açılacak zaten” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ’de 1 TL sorunu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Mayıs 2019 tarihinde saat 17 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ’de 1 TL sorunu haberi güncellenecektir.

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