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Ankara Haberleri: AŞTİ'de 1 TL gitti eziyet bitti

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ'de 1 TL gitti eziyet bitti

Murat YILMAZ
17.01.2020 - 14:51 |Son Güncelleme :

1 TL’lik otopark uygulaması nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı AŞTİ otoparkı, uygulamanın iptaliyle rahat bir nefes aldı. AŞTİ’de otopark tarifesi artık ilk 45 dakika ücretsiz, 45-60 dakika arası ise 10 TL olarak uygulanıyor. Tam gün ücreti ise 38.5 TL. AŞTİ-DER Başkanı Mustafa Özbakır, “1 TL gitti, eziyet bitti” diyor.

Murat YILMAZ

Ankara’da 1 TL’lik otopark uygulamasının sona ermesi, en çok da Ankara’nın diğer şehirlere açılan kapısı olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ni (AŞTİ) rahatlattı. Uygulamayı “Bizim için eziyetti” olarak değerlendiren Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİ-DER) Başkanı Mustafa Özbakır, “1 TL gitti, eziyet bitti. AŞTİ’ye gelen herkes rahat bir nefes aldı” dedi. Otoparkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı BUGSAŞ tarafından işletilmesinin AŞTİ için daha iyi olduğunu değerlendiren Özbakır şunları söyledi: 

EN BÜYÜK SORUN OTOPARKTI

“AŞTİ’ye her gün bin 100 ila bin 200 arasında otobüs giriş çıkış yapıyor. Bu nedenle yolcu sirkülasyonu çok. Bayramlarda ve tatillerde yoğunluk daha da artıyor. Bu yoğunluk yaşanırken ilk bir saati ücretsiz, sonraki 24 saati 1 TL olan otopark ücretlendirmesi yüzünden, AŞTİ’deki en büyük sorun otoparktı. Yolcusunu uğurlamaya ya da almaya gelenler, aracını bırakıp seyahat etmek isteyenler otoparkta araç park edecek yer bulamıyordu. AŞTİ’de çalışan personel dahi yer bulamıyordu. 1 TL suistimal ediliyordu. Araç satan galericiler otopark ücreti böyle ucuz olunca burayı oto pazarı gibi kullanıyordu. Aracı ilana çıkartıp göstermek için AŞTİ’ye çağırıyorlardı.

HERKES RAHAT BİR NEFES ALDI

Asıl otoparkı kullanması gerekenler kullanamıyordu. Otoparkta yer olmayınca araç kuyrukları Konya Yolu’na uzuyordu oranın trafiğini de mahvediyordu. Her gün çok sayıda otopark şikâyeti alıyorduk. Arabasını başka aracın önüne çekip gidenler, park edilmemesi gereken yere park edenler, aylarca duran araçlar, tam bir keşmekeş yaşanıyordu. Araç sahipleri arasında tartışmalar, kavgalar oluyordu. Otopark Bugsaş’a geçince fiyatlar ayarlandı, bu sıkıntı sona erdi. 1 TL gitti, eziyet bitti. AŞTİ’ye gelen herkes rahat bir nefes aldı. İlk 45 dakika da ücretsiz. Sistem çok iyi işliyor. Emeği geçenlere AŞTİ adına teşekkür ediyoruz.”

45 DAKİKA ÜCRETSİZ TAM GÜN 38.5 TL

1 TL’lik otopark uygulaması nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı AŞTİ’de artık otopark tarifesi ilk 45 dakika ücretsiz, 45-60 dakika arası ise 10 TL olarak uygulanıyor. AŞTİ yetkililerinden alınan bilgiye göre 60 dakikalık süreden sonra her 1 saat için 1.5 TL ücret artışı oluyor. Tam gün ücreti 38.5 TL olan AŞTİ’de ilk 24 saatten sonra da saat başına ücret 50 kuruş olarak artıyor. Öte yandan bu ay AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla yeni otopark tarifesini kabul eden ABB Meclisi, AŞTİ’deki ücretsiz otopark süresini de 60 dakika olarak belirledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ'de 1 TL gitti eziyet bitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ocak 2020 tarihinde saat 14 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ'de 1 TL gitti eziyet bitti haberi güncellenecektir.

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