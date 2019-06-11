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Ankara Haberleri: AŞTİ 2 milyon 750 bin yolcu ağırladı

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ 2 milyon 750 bin yolcu ağırladı

Hürriyet Haber
11.06.2019 - 14:28Son Güncelleme :

Ramazan Bayramı boyunca yolcu yoğunluğunun üst seviyelerde yaşandığı AŞTİ’de, günlük ortalama 150 bin yolcu taşındı.

Hürriyet Haber

Resmi tatil olması sebebiyle ANFA güvenlik personeline, Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin de takviye destek sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yolcu sayısı ortalama 1 milyon 650 bine ulaştı. Yolcu trafiğinin yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük kullanan vatandaş sayısı ortalama 250 bin olurken, toplam sayı 2 milyon 750 bine çıktı. 150 güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3 bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin oldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ 2 milyon 750 bin yolcu ağırladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2019 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ 2 milyon 750 bin yolcu ağırladı haberi güncellenecektir.

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