AŞTİ 2 milyon 750 bin yolcu ağırladı

Resmi tatil olması sebebiyle ANFA güvenlik personeline, Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin de takviye destek sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yolcu sayısı ortalama 1 milyon 650 bine ulaştı. Yolcu trafiğinin yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük kullanan vatandaş sayısı ortalama 250 bin olurken, toplam sayı 2 milyon 750 bine çıktı. 150 güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3 bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin oldu.
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