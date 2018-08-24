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Ankara Haberleri: Aspendos’a ADOB çıkarması

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Aspendos’a ADOB çıkarması

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 11:10Son Güncelleme :

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’, 4-18 Eylül tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Hürriyet Haber

Festival kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan eserler ‘Turandot’ ve ‘Aida’ operası ile ‘Zorba’ balesi, sanatseverlerin karşısına çıkacak. Etkinliğin açılışı Puccini’nin en sevilen operalarından ‘Turandot’ ile gerçekleşecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan eser 4 Eylül’de izleyici ile buluşacak. İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan Prens Calaf rolü ile başrolü seslendirecek. Orkestra şefi ise Alberto Veronesi olacak. Eserde; Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot’un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde aktarılıyor.

ZORBA VE AIDA SAHNEDE

Festival kapsamında 10 Eylül’de Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenen Zorba balesi, izleyici ele buluşacak. Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin kapanışı ise Giuseppe Verdi’nin muhteşem operası “Aida” ile gerçekleştirilecek. 18 Eylül Salı akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sahnelenecek eserin konusu Antik Mısır’da geçiyor.

 

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