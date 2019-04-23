Aslına geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalayacakları protokol kapsamında binayı aslına uygun yeniden restore edeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, binanın sonradan eklenen bölümlerini kaldıracaklarını söyledi. Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oynayacağını da belirten Başkan Köse şöyle konuştu:

SAHNE DEVLET TİYATROLARI’NIN

“1924’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata, musikiye verdiği önemi ifade etmek üzere kendisinin talimatıyla inşa edilmiş. Cumhuriyet’in ilk eserlerinden, bizim için çok kıymetli ve önemli. Biz aslına döndürmek istiyoruz. İsmine Musiki Muallim Mektebi diyeceğiz. İçerisinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi var, o sahnede eylül ayından itibaren her gün Devlet Tiyatroları’nın oyunları olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir protokol çerçevesinde Musiki Muallim Mektebi’nin sanat atölyeleriyle, konserleriyle, devlet tiyatrolarının her akşam tiyatro gösterileriyle zenginleşebileceği bir merkez haline dönüşmesiyle ilgili ilk adımı attık.

SONRADAN EKLENENLER KALKACAK

Beraber restorasyon yapacağız. Binanın sonradan eklenen bölümlerini kaldırıyoruz. Kursiyerlerimizin eğitim aldığı atölyeler ve Nikah Salonu faaliyete devam edecek. Birimlerimizin bir bölümünü oradan başka bir yere taşıyacağız. Belediye hizmet alanı olarak değil kültürel sanatsal etkinlikler yapacağız. Sadece Mamak’ın değil Ankaralı hemşehrilerimizin gelip faaliyetlere katılabileceği bir yer olacak.” Başkan Köse ayrıca Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde de opera ve balelerin de yapılabileceği kapsamlı ve büyük bir kültür merkezi inşa edeceklerini söyledi. Köse, “Bir sonraki sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

PROJE, TARİHİ ÖNEMİNİ VE ANLAMINI TEKRAR KAZANDIRACAK

Mamak Kültür Merkezi’ni dün Murat Köse ile birlikte gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şunları söyledi: “Musiki Muallim Mektebi olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmete girmiş bir salon. Daha sonralarında devlet konservatuvarı olarak hizmet etmişti. Biz buranın geçmişteki tarihi önemi ve anlamını tekrar kazandıracak bir proje dahilinde Mamak Belediye Başkanımızla görüştük. İş birliğiyle bu binanın restorasyonunu tekrar yapacağız. Hedefimiz 1 Ekim’den itibaren burayı tekrar Ankara’nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek. 1 Ekim’den itibaren burayı haftada altı gün Devlet Tiyatroları’nın kullanabileceği hale getireceğiz.”