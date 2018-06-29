ASKİ’den hırsızlara yakın takip

Ekipler, hırsızlık olaylarını kameralar aracılığıyla tespit ederek, şüphelileri suçüstü yakalıyor. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, ASKİ tarafından alınan tüm önlemlere karşın her yıl binlerce kanalizasyon baca kapaklarının (rögar) ve yağmur suyu ızgaralarının çalınarak satıldığını söyledi. Hırsızlar nedeniyle ASKİ’nin maddi kayba uğradığını da vurgulayan Kınacı, geçtiğimiz günlerde bu hırsızlık olayına karışan bir kişinin yargılandığı davada 2 yılı aşan hapis cezası aldığını söyledi.

ÖLÜMLÜ KAZALARA NEDEN OLUYOR

Çalınan baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarından sonra boş kalan derin çukurlara insanların düşerek yaralandığını hatta ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığını belirten Kınacı, bu çukurlara düşen araçlarda da ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çekti. Suçüstü yakalanan hırsızlar hakkında hukuki işlemin başlatıldığını ifade eden Cumali Kınacı, “Herkesin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu hırsızların yakalanmaları için gördüğünüz her yerde Emniyet güçlerine, Zabıta’ya ve ALO 153 hattına bildirmenizin bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmayın” çağrısında bulundu.