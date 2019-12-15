ASKİ’den 4 uyarı

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış ayları nedeniyle su sayaçlarının soğuklardan etkilenerek donmaması için abonelerin sayaçlarını cam yünü, boru kılıfı gibi materyallerle kaplayarak koruma altına alması gerektiğini söyledi. Eksi derecelere düşen ısının su sayaçlarının donmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabileceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, sayaçların zarar görmemesi için abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade etti ve şu dört uyarıda bulundu:

ZARAR VEREBİLİR

1-Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu, sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor.

2-Su sayaçlarının bulundukları yerde rüzgara karşı koruyucu önlem alınmalı. Açık bölümler kapatılmalı, varsa kırık camlar yenilenmeli.

3-Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalı.

4-Sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vana kapatılmalı ve ALO 153 Mavi Masa aranmalı.