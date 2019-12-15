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Ankara Haberleri: ASKİ’den 4 uyarı

ANKARA HABERLERİ

ASKİ’den 4 uyarı

Hürriyet Haber
15.12.2019 - 15:20 |Son Güncelleme :

Kış aylarında su sayaçlarının soğuktan etkilenerek donabildiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade etti ve önemli dört uyarıda bulundu.

Hürriyet Haber

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış ayları nedeniyle su sayaçlarının soğuklardan etkilenerek donmaması için abonelerin sayaçlarını cam yünü, boru kılıfı gibi materyallerle kaplayarak koruma altına alması gerektiğini söyledi. Eksi derecelere düşen ısının su sayaçlarının donmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabileceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, sayaçların zarar görmemesi için abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade etti ve şu dört uyarıda bulundu:

ASKİ’den 4 uyarı

ZARAR VEREBİLİR

1-Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu, sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor.

2-Su sayaçlarının bulundukları yerde rüzgara karşı koruyucu önlem alınmalı. Açık bölümler kapatılmalı, varsa kırık camlar yenilenmeli.

3-Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalı.

4-Sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vana kapatılmalı ve ALO 153 Mavi Masa aranmalı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ’den 4 uyarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2019 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ’den 4 uyarı haberi güncellenecektir.

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