Askıdaki yaşamlar

Türkiye’de son yıllarda en koyu muhabbetlerin bir yerinde mutlaka geçen kelime, “Mülteci.” O küçük kelimenin barındırdığı yük ise çok ağır.

Mültecilik hepimizin, herkesin empati yapması gereken bir acının adı aslında. Sohbette ağırlığını yitiren bu sorunu, foto muhabirleri kareleri ile pek çok farklı ortamda insanların yüzüne vuruyor. Türkiye’de yaptıkları başarılı işlerle adlarından söz ettiren foto muhabirleri Ozan Köse, Halit Onur Sandal ve Sinan Kılıç’ın sergileri bunun en güzel örneklerinden biri.

MÜLTECİLİK GERÇEĞİ

Dünya genelinde savaş ve çatışmalar yüzünden farklı coğrafyalarda her gün birileri yaşadıkları yerleri, evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 1990’lı yıllarda artan mülteci hareketleri son 5 yılda inanılmaz boyutlara ulaştı. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin rakamlarına göre; 2017 sonunda dünya çapında zorla yerinden edilmiş insan sayısı yaklaşık 67 milyon.

2017’de her bir dakikada ortalama 24 kişi yerinden edildi. Son 3 yıla göre dünyadaki mülteci ve göçmenlerin yüzde 51’i çocuk. Ve daha üzücü olanı bu çocukların birçoğu ebeveynlerinden ayrı düşmüş veya yalnız seyahat ediyordu. 2015’de bu şekildeki 98 bin 400 çocuk, sığınma talebinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SERGİ

Bu alanda farkındalık yaratma adına çaba gösteren Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin(SGDD-ASAM)düzenlediği “Medyada Göç ve Mülteciler Konferansı” için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gittim.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Selin Ünal’ın moderatörlüğünü yaptığı “Göç Konusunda Farkındalığın Oluşturulmasında Medyanın Rolü” başlıklı oturumda Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, gazeteci Mark Micallef ile birlikte söz aldık. Türkiye’nin dört bir yanından gazetecilerin konuk edildiği organizasyonda bir fotoğraf sergisi ve bu sergi için farklı dillerde hazırlanan katalog dikkat çekiciydi.

TRAJİK YOLCULUK

Türkiye’de yaptıkları başarılı işlerle adlarından söz ettiren foto muhabirleri Ozan Köse, Halit Onur Sandal ve Sinan Kılıç’ın “Askıdaki Yaşamlar” adlı sergisinde pek çok olayda yanyana görev yaptığım mesai arkadaşım Hürriyet muhabiri Banu Şen’in kareleri de yer aldı. Türkiye mültecilik sorununu en derin şekilde hisseden ülkelerin başında geliyor. “Askıdaki Yaşamlar”, son 3 yılda evlerini, ülkelerini, yaşadıkları coğrafyayı terk etmek zorunda kalan yeni bir hayat, yeni bir başlangıç umuduyla, Ege Denizi üzerinden, Yunan adalarına geçen göçmenlerin trajik yolculuğu bir birinden çarpıcı fotoğraflarla aktarıyor. Empati, farkındalık ve toplum hafızasının oluşturulması adına fotoğraf, tarihe not düşen en güçlü araç.

ZORLU YOLCULUĞU FOTOĞRAFLAYAN İSİMLER



Ozan Köse; Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Fotoğrafa, çocukluk yıllarında fotoğrafçı olan amcası ve babasından etkilenerek ilgi duydu. 8 yaşındayken ilk fotoğraf derslerini almaya başladı, karanlık odayla tanıştı. 2003’te başladığı profesyonel kariyerinde birçok ulusal gazetede çalıştı. Afganistan, Pakistan, Libya, Mısır, Gazze, Çeçenistan, Darfur, Somali, Kenya gibi kriz bölgelerinde görev yaptı. 2012’den bu yana Agence France Press(AFP)’ye bağlı foto muhabiri olarak çalışıyor.

Halit Onur Sandal; Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden mezunu. 2010’da başladığı Milliyet Gazetesi’nde foto muhabirliğini keşfetti. Freelance olarak görev yapan Sandal’ın fotoğrafları, Washington Post, New York Times, Le Monde, Der Spiegel, Liberation gibi bir çok önemli yayında yer aldı.

Sinan Kılıç; Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yıllarında fotoğrafı toplumsal belgesel boyutuyla tanıdı. Mahzen Photos fotoğraf kolektifi kurucularından. Ulusal ve uluslararası alanda birçok fotoğraf festivali ve sergilerde fotoğraflarıyla yer aldı.