ASKİ suyu 2021’de Polatlı’da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ içme suyunun Polatlı’da kullanılmasını sağlayacak, ‘İvedik, Etimesgut, Sincan, Temelli, Polatlı İçme Suyu Ana İletim Hattı’ projesi hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Hattın, İvedik Arıtma Tesisleri’nden başlayacağını ve Polatlı’ya kadar devam edeceğini vurgulayan Yavaş, İvedik-Etimesgut arasında 28 kilometre uzunluğundaki ilk hattın yapım çalışmaları için ASKİ’nin 17 Temmuz’da ihaleye çıkacağını kaydetti. Ana İletim Hattı Projesi’ni 2021’de tamamlamayı planladıklarını ve çalışmalara ağustos ayında başlanacağını anlatan Yavaş, projenin diğer aşamaları hakkında şu bilgileri verdi:

TOPLAM 106 KİLOMETRE

“Toplam hat uzunluğunun 106 kilometre olacağı projede; bu yıl ihale edilecek 2. etap Sincan Saraycık’tan Temelli Malıköy’e kadar 56 kilometre uzunluğunda olacak. 2020’de ihalesi gerçekleştirilecek 25 kilometre uzunluğundaki 3 etap ise isale hattı Malıköy-Polatlı arasında inşa edilecek. Projenin 3. etabının da tamamlanmasının ardından 2021 içinde ASKİ’nin suyunu Polatlılıların musluklarından akıtmayı hedefliyoruz. Polatlı’daki mevcut şehir şebeke hattını da yeni baştan döşeyeceğiz.”

GÜNLÜK 20 BİN METREKÜP

İsale hattında 2 bin 200 çapında çelik borular döşeneceğini kaydeden ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “ASKİ’nin Polatlı’ya vereceği su miktarı nüfusa orantılandığında 20 bin metreküp civarında olacak. Ankara’ya verilen suyun 1 milyon 300 bin metreküp olduğunu düşünürsek, verilecek su miktarı mevcut su miktarının yüzde 1.5’luk kısmına denk gelecek” dedi.