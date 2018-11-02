ASKİ kendi binalarına abonelik yaptırmamış

İSKİ yönetmeliğinin örnek gösterildiği Sayıştay Raporu’nda su ve kanal idarelerinin su-atıksu aboneliklerine ilişkin herhangi bir muafiyetin düzenlenmediğine dikkat çekilerek, abone sayıldıklarına vurgu yapıldı.

ASKİ: 73 SAYAÇ DÜZENLİ OKUNUYOR

Sayıştay, ASKİ’nin gerek hizmet binalarında ve gerekse tesislerinde su-atıksu aboneliklerinin yapılarak faturalandırılmasını ve bu giderlerin bir maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. ASKİ ise Sayıştay’a şu yanıtı verdi: “Kuruluşumuz bünyesinde hizmet binaları ve tesislerinde tüketilen su ve atıksuya ilişkin olarak aboneliklerin yaptırılmadığı hususu belirlenmiş ise de idaremiz adına 73 adet abonelik yapılmış olup, sayaçların okuması her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.” Sayıştay Raporu’nda konunun sonraki denetimlerde izleneceği kaydedildi.