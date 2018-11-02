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Ankara Haberleri: ASKİ kendi binalarına abonelik yaptırmamış

ANKARA HABERLERİ

ASKİ kendi binalarına abonelik yaptırmamış

Murat YILMAZ
02.11.2018 - 09:42Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile ilgili 2017 Sayıştay Denetim Raporu’nda ASKİ’nin kendi binalarında su-atıksu aboneliğinin bulunmadığına ilişkin tespit dikkat çekti. Raporun ‘Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler’ kısmında “ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binaları ile tesislerinde su-atıksu aboneliklerinin bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Murat YILMAZ

İSKİ yönetmeliğinin örnek gösterildiği Sayıştay Raporu’nda su ve kanal idarelerinin su-atıksu aboneliklerine ilişkin herhangi bir muafiyetin düzenlenmediğine dikkat çekilerek, abone sayıldıklarına vurgu yapıldı.

ASKİ: 73 SAYAÇ DÜZENLİ OKUNUYOR

Sayıştay, ASKİ’nin gerek hizmet binalarında ve gerekse tesislerinde su-atıksu aboneliklerinin yapılarak faturalandırılmasını ve bu giderlerin bir maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. ASKİ ise Sayıştay’a şu yanıtı verdi: “Kuruluşumuz bünyesinde hizmet binaları ve tesislerinde tüketilen su ve atıksuya ilişkin olarak aboneliklerin yaptırılmadığı hususu belirlenmiş ise de idaremiz adına 73 adet abonelik yapılmış olup, sayaçların okuması her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.” Sayıştay Raporu’nda konunun sonraki denetimlerde izleneceği kaydedildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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