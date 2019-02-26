ASKİ kayıp-kaçak peşinde

Başkent’te 9 merkez ilçeye günde 1 milyon 300 bin metreküp su veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bu değeri 1 milyon metreküpe düşürmek için kayıp kaçak kontrol çalışmasına başladı.

Bu kapsamda Altındağ, Gölbaşı ve Çankaya pilot bölge olarak seçildi. İlk çalışmayı Altındağ’da yapan ekipler, su şebekesini inceleyerek vanaları, boru hatlarını ve diğer teçhizatın yerlerini belirledi, 24 izole alt bölgeye ayırdı.

20 BİN KİŞİNİN SU TÜKETİMİNE DENK

Aydınlıkevler Mahallesi’nde içme suyu şebekesine ait toplam 75 adet vana bulan ASKİ ekipleri, vanalarla birlikte içme suyu şebekesinin tamamını coğrafi bilgi sistemlerinde konumlandırarak kayıt altına aldı. Şebekeye verilen su miktarı ile aboneler tarafından tüketilen su miktarlarını hassas ölçümlerle 24 saat izleyen ASKİ, elde ettiği verilerle harekete geçti. Yapılan çalışma ile yol yüzeyine çıkmadan yer altında kanalizasyona karışan toplam 15 adet su arızası bulunarak onarıldı. Bu onarımlar sayesinde debi değeri düşürülerek 20 bin kişinin su tüketimine denk gelen saniyede 35 litre su tasarrufu sağlandı.

BU SUYUN DEĞERİ 600 MİLYON TL

ASKİ, benzer çalışma ve onarımları Ankara’nın merkez ilçelerinde 4 yıl, diğer ilçelerde ise 5 yıl içinde tamamlamayı hedefliyor. Uygulama ile şebekeye verilen su miktarının günde 1 milyon metreküp değerinin altına düşürülmesi ve yılda en az 110 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Konut tarifesine göre bu suyun değeri 600 milyon TL’nin üzerinde.

SU GİRİŞ-ÇIKIŞI KONTROL EDİLİYOR

ASKİ’nin uyguladığı sistem ise şöyle; fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş-çıkışları kontrol edilerek izole alt bölgeler oluşturuluyor. Her bir alt bölgede, 24 saat süresince izole bölgenin seçilen noktalarında basınç ve debiler ölçülerek otomatik olarak kaydediliyor. Diğer taraftan geliştirilen hidrolik model ve akustik yöntemlerle şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler tespit ediliyor ve buralara müdahale edilerek su kaçakları önleniyor.