Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>ASKİ kayıp-kaçak peşinde

Ankara Haberleri: ASKİ kayıp-kaçak peşinde

ANKARA HABERLERİ

ASKİ kayıp-kaçak peşinde

Murat YILMAZ
26.02.2019 - 15:20Son Güncelleme :

Aski Başkent’te fiziki su kayıplarını ve kaçak su kullanımını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. İlk uygulamanın yapıldığı Altındağ’da şebeke suyu hatlarını tek tek inceleyen ekipler, borulardaki sızıntı nedeniyle boşa akan 15 noktaya müdahale etti. Bu çalışma ile 20 bin kişinin su tüketimine denk gelen saniyede 35 litre su kaybını önlendi.

Murat YILMAZ

Başkent’te 9 merkez ilçeye günde 1 milyon 300 bin metreküp su veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bu değeri 1 milyon metreküpe düşürmek için kayıp kaçak kontrol çalışmasına başladı.

Bu kapsamda Altındağ, Gölbaşı ve Çankaya pilot bölge olarak seçildi. İlk çalışmayı Altındağ’da yapan ekipler, su şebekesini inceleyerek vanaları, boru hatlarını ve diğer teçhizatın yerlerini belirledi, 24 izole alt bölgeye ayırdı.

20 BİN KİŞİNİN SU TÜKETİMİNE DENK

Aydınlıkevler Mahallesi’nde içme suyu şebekesine ait toplam 75 adet vana bulan ASKİ ekipleri, vanalarla birlikte içme suyu şebekesinin tamamını coğrafi bilgi sistemlerinde konumlandırarak kayıt altına aldı. Şebekeye verilen su miktarı ile aboneler tarafından tüketilen su miktarlarını hassas ölçümlerle 24 saat izleyen ASKİ, elde ettiği verilerle harekete geçti. Yapılan çalışma ile yol yüzeyine çıkmadan yer altında kanalizasyona karışan toplam 15 adet su arızası bulunarak onarıldı. Bu onarımlar sayesinde debi değeri düşürülerek 20 bin kişinin su tüketimine denk gelen saniyede 35 litre su tasarrufu sağlandı.

BU SUYUN DEĞERİ 600 MİLYON TL

ASKİ, benzer çalışma ve onarımları Ankara’nın merkez ilçelerinde 4 yıl, diğer ilçelerde ise 5 yıl içinde tamamlamayı hedefliyor. Uygulama ile şebekeye verilen su miktarının günde 1 milyon metreküp değerinin altına düşürülmesi ve yılda en az 110 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Konut tarifesine göre bu suyun değeri 600 milyon TL’nin üzerinde.

SU GİRİŞ-ÇIKIŞI KONTROL EDİLİYOR

ASKİ’nin uyguladığı sistem ise şöyle; fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş-çıkışları kontrol edilerek izole alt bölgeler oluşturuluyor. Her bir alt bölgede, 24 saat süresince izole bölgenin seçilen noktalarında basınç ve debiler ölçülerek otomatik olarak kaydediliyor. Diğer taraftan geliştirilen hidrolik model ve akustik yöntemlerle şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler tespit ediliyor ve buralara müdahale edilerek su kaçakları önleniyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ kayıp-kaçak peşinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Şubat 2019 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ kayıp-kaçak peşinde haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Nefes kesen yarış

Nefes kesen yarış

‘Bir projesi var o da kule’

‘Bir projesi var o da kule’

Kadın doğuştan yerel yöneticidir

Kadın doğuştan yerel yöneticidir

İmar ve ulaşım sorunu çözülecek

İmar ve ulaşım sorunu çözülecek

Önceliğim Yamaçevler

Önceliğim Yamaçevler

Bakliyat satışı bugün başlıyor

Bakliyat satışı bugün başlıyor

Harcamaları uluslararası firmalara denetlettireceğiz

Harcamaları uluslararası firmalara denetlettireceğiz

Rüzgarlı esnafına otopark sözü

Rüzgarlı esnafına otopark sözü

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.