ASKİ Genel Müdürü uyardı: Kurban atıklarını kanallara atmayın!

Başkent'te dere yataklarına, atık su ve yağmur suyu hatlarına çöp torbaları, boş damacanalar, hafriyat atıkları atıldığını belirten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, özellikle Kurban Bayramı’nda da kurban atıklarının buralara atıldığını hatırlattı. Kurban atıkları konusunda vatandaşlara duyarlı olmaları yönünde çağrı yapan Genel Müdür Kınacı şunları söyledi:

BÜYÜK ZARARLAR MEYDANA GELİYOR

“Bazı vatandaşlar, kurban atıklarını kanallara atıyor. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor. Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusun da duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını, başkentlilerin bu konuda duyarlı olacaklarına inanıyoruz.”

KONUT BAŞINA BİN 450 LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurban kesiminde önlemleri almayan kişilere 232 lira ceza kesecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada cezalarla ilgili, “Umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek. Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesilecek. Bu fiil konutlarda işlenirse uygulanacak ceza bin 450 lira olacak” denildi.

AKAY’DA ‘ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR’

Cumali Kınacı ayrıca ASKİ’nin, Kurban Bayramı tatili süresince, yapılan hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla 7 gün 24 saat gerekli tüm önlemleri aldığını kaydetti. Akay Alt Geçidi ile Kızılay meydanı arasındaki alt yapı çalışmasındaki ekiplerin de 7 gün 24 saat çalıştığını ifade eden Kınacı, “Toplam 500 metrelik 2 adet 2 bin mm’lik yağmursuyu ve bir adet bin 600 mm’lik atıksu kanallarının 54 metrelik ksımı yerine döşendi. Çalışmalar iyi gidiyor” açıklamasında bulundu.