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Ankara Haberleri: Askeriye önünde poşet paniği

ANKARA HABERLERİ

Askeriye önünde poşet paniği

Caner ÜNVER-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA
21.03.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Caner ÜNVER-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

Kara Harp Okulu Komutanlığı önünden geçenler, duvar dibinde bulunan poşeti görerek polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kara Harp Okulu Komutanlığı arasında bulunan poşetin içinde bomba olabileceğinden ihtimali üzerine önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetle poşeti inceledi. Bomba imha uzmanının incelemesinde poşetin içinde kıyafet olduğu anlaşıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Askeriye önünde poşet paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mart 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Askeriye önünde poşet paniği haberi güncellenecektir.

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