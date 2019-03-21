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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Askeriye önünde poşet paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mart 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Askeriye önünde poşet paniği haberi güncellenecektir.