Askeriye önünde poşet paniği

Kara Harp Okulu Komutanlığı önünden geçenler, duvar dibinde bulunan poşeti görerek polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kara Harp Okulu Komutanlığı arasında bulunan poşetin içinde bomba olabileceğinden ihtimali üzerine önlem aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetle poşeti inceledi. Bomba imha uzmanının incelemesinde poşetin içinde kıyafet olduğu anlaşıldı.
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