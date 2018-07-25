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Ankara Haberleri: Aşırı hız kazası bir aileyi yok etti

ANKARA HABERLERİ

Aşırı hız kazası bir aileyi yok etti

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/DHA
25.07.2018 - 10:24Son Güncelleme :

Mamak’ta aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil, inşa halindeki köprü ayağına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile birlikte annesi, babası ve kız kardeşi feci şekilde can verdi.

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/DHA

HIZ KADRANI 205 KM’DE TAKILI KALDI

Ankara-Kırıkkale karayolunun Mamak kesiminde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Burak Yakışır’ın kullandığı 06 ZHM 98 plakalı otomobil, inşa halindeki köprünün ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken görgü tanıkları polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin’in (32) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ankara’da yaşayan ailenin ziyaret için Elazığ’a gittiği, kazanın ise dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 km’de takılı kaldığı görüldü. 

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